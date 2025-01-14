Долар США слабко дешевшає до євро, упевнено дорожчає до фунта та єни

Долар США слабко дешевшає в парі з євро на торгах у вівторок, упевнено зміцнюється до фунта стерлінгів та єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,28%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,05%.

У понеділок DXY піднявся до максимуму з жовтня 2022 року у зв'язку із ослабленням очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) у 2025 році.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової процентної ставки, трейдери майже на 100% впевнені в тому, що американський ЦБ збереже її незмінною в січні. Імовірність зниження ставки Федрезервом на березневому засіданні ринок оцінює менш ніж у 20%.

Цього тижня ринок очікує даних про динаміку споживчих цін у США за грудень, які будуть оприлюднені в середу. Консенсус-прогноз аналітиків передбачає посилення інфляції в країні минулого місяця до 2,9% у річному вираженні з листопадових 2,7%, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 14:45 кв у вівторок торгується на рівні $1,0253 порівняно з $1,0246 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта щодо американської валюти опустився до $1,2167 з $1,2203 напередодні. Від початку року фунт подешевшав до долара майже на 3%, і в найближчій перспективі на нього може чекати подальше ослаблення, вважають аналітики Natixis Нордін Наам і Селін Кларі, відзначаючи збереження побоювань щодо нещодавнього стрибка прибутковості довгострокових держоблігацій країни.

Зниження курсу фунта і зростання прибутковості держпаперів пов'язані з сумнівами інвесторів у тому, що уряд Великої Британії зможе скоротити дефіцит бюджету згідно з планом, з огляду на слабке економічне зростання в країні, а також грудневе рішення Банку Англії зберегти базову ставку на доволі високому рівні - 4,75%, кажуть експерти, думку яких наводить The Wall Street Journal.

Пара долар/єна у вівторок торгується на рівні 157,89 єни проти 157,49 єни на закриття попередньої сесії. Заступник голови правління Банку Японії Ріодзо Хіміно заявив у вівторок, що регулятор, найімовірніше, обговорить можливість підвищення ставки на січневому засіданні, яке відбудеться наступного тижня. Він додав, що динаміка цін та інфляційних очікувань загалом відповідає прогнозам ЦБ, однак внутрішні та зовнішні ризики нікуди не поділися.

Тим часом представники Народного банку Китаю (НБК, Центробанк країни) заявили під час брифінгу у вівторок, що регулятор підтримуватиме економіку завдяки зниженню відсоткових ставок, а також пом'якшенню вимог до резервів банків. Вони також повідомили про намір ЦБ захищати юань.

Курс долара в парі з офшорним юанем становить 7,3479 юаня з 7,3473 юаня напередодні.