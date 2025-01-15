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Акції в Азії зростають слідом за Волл-стріт, в центрі уваги ключові дані по інфляції в США
08:13 15.01.2025 |
Більшість азіатських акцій виросли в середу слідом за нічним зростанням на Волл-стріт, але зростання було обмеженим, оскільки інвестори зберігали обережність напередодні ключових даних по інфляції в США, особливо в світлі «яструбиної» позиції Федеральної резервної системи в грудні.
Ф'ючерси на американські фондові індекси виросли на азіатських торгах в середу. Основна увага учасників ринку була зосереджена на ключовому показнику інфляції, який має бути опублікований сьогодні, щоб оцінити перспективи процентної ставки ФРС на 2025 рік.
На грудневому засіданні ФРС сигналізувала про меншу кількість знижень ставок у 2025 році, посилаючись на повільну інфляцію.
Трейдери проявляють обережність напередодні прийдешнього індексу споживчих цін (ІСЦ) в США, що призводить до незначних рухів по всьому регіону.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,3%, а TOPIX - на 0,6% в середу.
Австралійський S&P/ASX 200 майже не змінився. Інвестори очікують на грудневі дані по зайнятості, які будуть опубліковані в четвер.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 знизився на 0,2%, індекс Shanghai Composite майже не змінився, а гонконгський індекс Hang Seng піднявся на 0,1%.
Цього тижня ми зосередимося на кількох ключових економічних показниках, які дадуть уявлення про економічні показники Китаю на кінець 2024 року. У п'ятницю будуть опубліковані дані по валовому внутрішньому продукту (ВВП) країни за весь 2024 рік. Крім того, в п'ятницю також будуть опубліковані дані про промислове виробництво за грудень і роздрібні продажі.
В інших країнах Азії фондові індекси впали, а таїландський індекс SET впав більш ніж на 1%. Сінгапурський Straits Times Index впав на 0,3%, а малайзійський KLCI - на 0,7%.
Індійський ф'ючерс на індекс Nifty 50 трохи знизився в середу.
Азійські акції стикаються з додатковим знижувальним тиском через перспективи меншої кількості знижень ставок ФРС у 2025 році. За даними Fedwatch, ринки тепер очікують лише одного зниження ставки в цьому році, що різко відрізняється від попередніх очікувань чотирьох знижень до грудневого засідання ФРС.
За повідомленнями місцевих ЗМІ, в середу був заарештований президент Південної Кореї Юн Сук Йол, якому був оголошений імпічмент, через його невдалу спробу ввести в дію військовий закон в кінці 2024 року.
Індекс KOSPI виріс на 0,3%.
Очікується, що Банк Кореї знизить свою базову ставку на 25 базисних пунктів у четвер, випередивши цей крок на місяць, щоб підтримати економіку Південної Кореї на тлі підвищеної політичної невизначеності, згідно з опитуванням Reuters.
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