Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 00:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
Кабінет міністрів дозволив перебронювати працівників від мобілізації через портал "Дія" без необхідності чекати 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які підтвердили статус критично важливих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.
Повідомляється, що бронь таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Це розв'яже проблему, яка виникала через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.
Крім того, у повному обсязі дозволили бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов'язаних). Це стосується працівників лікарень, центрів крові, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.
Якщо керівник не хоче чекати 28 лютого, щоб перебронювати працівників, потрібно:
* підтвердити критичність за новими критеріями
* анулювати попереднє бронювання працівника
* подати заяву на бронювання (у такому разі не потрібно чекати 72 години)
Як зазначив віцепрем'єр з питань цифровізації Михайло Федоров, таким чином списки на бронювання можна подавати завчасно - вже з 22 січня.
"Жодних пауз між закінченням попереднього терміну та оформленням нового - для безперервної відстрочки працівників. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин", - зазначив він.
Зазначимо, актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року.
Алгоритм дій на порталі "Дія":
* зайти до кабінету громадянина та обрати "Подати заяву"
* вказати дані кандидатів для бронювання
* підтвердити, що зарплата працівника 20 000+ гривень
* перевірити заяву і підписати
Зазначимо, підприємства мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, які підтверджують відповідність критеріям, до відповідного органу - Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри або іншого органу.
Детальна інструкція доступна за посиланням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
ТОП-НОВИНИ
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
|«Оператор ГТС» уклав таємні угоди на 1,6 мільярда з фірмою балерини, яку підозрюють у завищенні цін для столичного метро, – Bihus.Info
|Німеччина замовила для України 54 гаубиці RCH 155 - Пісторіус
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кос: У 2025 році з Україною можливо буде відкрити перший і тридцять перший кластери в переговорах про членство в ЄС
|Сили безпілотних систем уразили Брянський хімічний завод: він виробляє порох та вибухівку
|Енгельс знову атакували дрони, де 5 днів горів НПЗ: тепер виникла нова пожежа
|У російській Казані дрони атакували завод «Оргсинтез»: почалася пожежа
|Зеленський – Фіцо: приїжджай у п'ятницю
|«Трамп визнав цю реальність»: Волц припустив, що Росію повністю не виженуть з України
Бізнес
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple
|Microsoft продовжить підтримувати Україну у 2025 році: надаватиме безоплатні хмарні сервіси