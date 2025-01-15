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АНАЛІТИКА

Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»

 

Кабінет міністрів дозволив перебронювати працівників від мобілізації через портал "Дія" без необхідності чекати 72 години. Ця норма діятиме з 22 січня до 1 березня для підприємств, які підтвердили статус критично важливих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки.

Повідомляється, що бронь таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Це розв'яже проблему, яка виникала через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового.

Крім того, у повному обсязі дозволили бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов'язаних). Це стосується працівників лікарень, центрів крові, установ судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.

Якщо керівник не хоче чекати 28 лютого, щоб перебронювати працівників, потрібно:

* підтвердити критичність за новими критеріями
* анулювати попереднє бронювання працівника
* подати заяву на бронювання (у такому разі не потрібно чекати 72 години)

Як зазначив віцепрем'єр з питань цифровізації Михайло Федоров, таким чином списки на бронювання можна подавати завчасно - вже з 22 січня.

"Жодних пауз між закінченням попереднього терміну та оформленням нового - для безперервної відстрочки працівників. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин", - зазначив він.

Зазначимо, актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року.

Алгоритм дій на порталі "Дія":

* зайти до кабінету громадянина та обрати "Подати заяву"
* вказати дані кандидатів для бронювання
* підтвердити, що зарплата працівника 20 000+ гривень
* перевірити заяву і підписати

Зазначимо, підприємства мають оновити статус критичності до 28 лютого: подати пакет документів, які підтверджують відповідність критеріям, до відповідного органу - Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри або іншого органу.

Детальна інструкція доступна за посиланням.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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