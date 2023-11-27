Ціни на золото зросли вище за $2000, оскільки насичений даними тиждень викликає обережність

Ціни на золото в понеділок наблизилися до місячного максимуму, перевищивши ключові рівні як обачність перед тим, як низка ключових економічних показників спонукала попит на безпечну гавань.

Слабкість долара на тлі зростаючих ставок на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки, також пішла на користь жовтому металу, як і ознаки послаблення економічних умов у всьому світі.

О 07:15 EET спотове золото зросло на 0,5% до $2013,69 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,6% до $2014,35 за унцію. Обидва інструменти тепер впевнено перевищують рівень 2000 доларів після падіння на рівень минулого тижня.

Очікується, що врегулювання вище $2000 призведе до подальшого зростання золота з огляду на те, що цей рівень розглядався як ключова точка опору.

Але подальше зростання золота, особливо спричинене попитом на активи-притулки, багато в чому залежатиме від економічних показників, які вийдуть цього тижня. У США в четвер будуть опубліковані дані за цінами PCE (індикатор інфляції, що віддається перевага ФРС), а також друге читання з валового внутрішнього продукту за третій квартал.

Будь-які ознаки послаблення інфляції та економічного зростання, ймовірно, піднімуть очікування швидкого зниження ставок ФРС, що може бути позитивним для цін на золото. Цього тижня також вийдуть дані щодо споживчої довіри в США та індексу менеджерів із закупівель.

Крім США, цього тижня у центрі уваги також будуть дані щодо інфляції в єврозоні, а також дані щодо промислового виробництва та роздрібних продажів у Японії.

Очікується, що будь-які ознаки погіршення економічної ситуації у всьому світі призведуть до збільшення попиту на золото. Але з огляду на те, що більшість великих центральних банків дали зрозуміти, що відсоткові ставки залишатимуться високими ще довгий час, шлях жовтого металу, як і раніше, залишається невизначеним.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо знизилися у понеділок після сильного зростання протягом двох тижнів поспіль.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в січні впали на 0,3% до $3,8220 за фунт після зростання на 1,5% минулого тижня.

Дані в понеділок показали стійке, хоч і менше, зниження промислових прибутків у Китаї, вказуючи на слабкість найбільшого у світі імпортера міді, що триває.

Ці дані поставили в центр уваги майбутні показники PMI у Китаї, щоб отримати більше інформації про ділову активність у країні у листопаді. Індекси PMI за жовтень багато в чому не виправдали очікувань.

Проте трейдери наполягали на додаткових заходах стимулювання з боку Пекіна, щоб стимулювати місцеве економічне зростання, а також попит на мідь.