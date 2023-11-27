Фінансові новини
- |
- 27.11.23
- |
- 17:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ціни на золото зросли вище за $2000, оскільки насичений даними тиждень викликає обережність
09:13 27.11.2023 |
Ціни на золото в понеділок наблизилися до місячного максимуму, перевищивши ключові рівні як обачність перед тим, як низка ключових економічних показників спонукала попит на безпечну гавань.
Слабкість долара на тлі зростаючих ставок на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки, також пішла на користь жовтому металу, як і ознаки послаблення економічних умов у всьому світі.
О 07:15 EET спотове золото зросло на 0,5% до $2013,69 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,6% до $2014,35 за унцію. Обидва інструменти тепер впевнено перевищують рівень 2000 доларів після падіння на рівень минулого тижня.
Очікується, що врегулювання вище $2000 призведе до подальшого зростання золота з огляду на те, що цей рівень розглядався як ключова точка опору.
Але подальше зростання золота, особливо спричинене попитом на активи-притулки, багато в чому залежатиме від економічних показників, які вийдуть цього тижня. У США в четвер будуть опубліковані дані за цінами PCE (індикатор інфляції, що віддається перевага ФРС), а також друге читання з валового внутрішнього продукту за третій квартал.
Будь-які ознаки послаблення інфляції та економічного зростання, ймовірно, піднімуть очікування швидкого зниження ставок ФРС, що може бути позитивним для цін на золото. Цього тижня також вийдуть дані щодо споживчої довіри в США та індексу менеджерів із закупівель.
Крім США, цього тижня у центрі уваги також будуть дані щодо інфляції в єврозоні, а також дані щодо промислового виробництва та роздрібних продажів у Японії.
Очікується, що будь-які ознаки погіршення економічної ситуації у всьому світі призведуть до збільшення попиту на золото. Але з огляду на те, що більшість великих центральних банків дали зрозуміти, що відсоткові ставки залишатимуться високими ще довгий час, шлях жовтого металу, як і раніше, залишається невизначеним.
Серед промислових металів ціни на мідь дещо знизилися у понеділок після сильного зростання протягом двох тижнів поспіль.
Ф'ючерси на мідь з терміном дії в січні впали на 0,3% до $3,8220 за фунт після зростання на 1,5% минулого тижня.
Дані в понеділок показали стійке, хоч і менше, зниження промислових прибутків у Китаї, вказуючи на слабкість найбільшого у світі імпортера міді, що триває.
Ці дані поставили в центр уваги майбутні показники PMI у Китаї, щоб отримати більше інформації про ділову активність у країні у листопаді. Індекси PMI за жовтень багато в чому не виправдали очікувань.
Проте трейдери наполягали на додаткових заходах стимулювання з боку Пекіна, щоб стимулювати місцеве економічне зростання, а також попит на мідь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Слуги народу» та ОПЗЖ хочуть відправити на експертизу до Венеціанської комісії законопроєкт про заборону церков, контрольованих із Росії
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вирішили демобілізувати строковиків, чий термін служби закінчився
|Глава комітету ВР з євроінтеграції заявила про блокування її поїздки на засідання в ЄС
|Спецслужби проти опозиції: як «агент Томек» створив проблему для старої влади Польщі
|У справі Коломойського продовжили досудове розслідування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБРР покриє до 50% ризиків Креді Агріколь Банку за новими кредитами на EUR50 млн
|Рекордний попит: банки за місяць ввезли в Україну готівкову валюту на 1 млрд доларів
|Європейський інвестиційний банк відкриє представництво у Києві
|Долар США стабільний до євро, дешевшає до єни та фунта
|ПриватБанк не повернуть Боголюбову: суд підтвердив законність націоналізації
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,1775 грн/$1
Бізнес
|Світовий продаж смартфонів зріс у жовтні вперше за два роки - Counterpoint
|Subaru представив нове покоління позашляховика Forester
|Названо найдорожчі бренди світу. Лідер не змінюється вже 11 років!
|Суд Флориди визнав, що в Tesla знали про «зламаний» автопілот, коли постачали електромобілі клієнтам
|Компанія-творець чата GPT раптово звільнила боса, а потім повернула. Що відбувається?
|Галюцинації ШІ загрожують науковій достовірності - дослідження
|Ford відновив будівництво заводу з випуску акумуляторів, але зменшить його розмір