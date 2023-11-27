Азіатські акції падають через слабкість Китаю, що триває

Більшість азіатських акцій впали в понеділок через слабкі сигнали з Китаю, в той час як очікування низки ключових економічних показників цього тижня тримало ринки значною мірою у напрузі.

Китайські акції показали найгірші результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та SSEC знизилися на 1,1% та 0,7% відповідно після того, як дані показали стійке зниження промислових прибутків країни. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,7%, переважно за рахунок акцій материкового Китаю.

Дані показали, що найбільші економічні рушії Китаю залишаються під тиском, а також те, що інвестори втрачають терпіння щодо додаткових заходів стимулювання з боку Пекіна.

Цього тижня увага буде зосереджена на ключових показниках індексу менеджерів із закупівель у Китаї за листопад, які мають вийти у четвер. Очікується, що ці дані дадуть більше інформації про ділову активність після несподівано слабких індексів ділової активності у жовтні.

Побоювання з приводу Китаю призвели до зниження ширших азіатських індексів з огляду на роль країни як домінуючого торгового напряму в регіоні. Особливо постраждали від цієї угоди австралійські сировинні акції, внаслідок чого індекс ASX 200 знизився на 0,4%.

Ключові показники інфляції та роздрібного продажу в Австралії також будуть опубліковані пізніше цього тижня, і очікується, що вони враховуватимуться в планах Резервного банку за процентними ставками. Губернатор Мішель Буллок нещодавно попередила, що найближчими місяцями інфляція може залишатися вищою, ніж очікувалося.

Японський Nikkei 225 впав на 0,5%, відкотившись після досягнення 33-річних максимумів минулого тижня. Низка слабких індексів ділової активності викликала стурбованість з приводу уповільнення ділової активності в країні, яка бореться зі слабким попитом на своїх найбільших експортних ринках. Проте перспектива збереження «голубиної» позиції Банку Японії значною мірою зміцнила японські акції цього року: індекс Nikkei у листопаді зросте більш ніж на 8%.

Індекс KOSPI Південної Кореї не змінився перед засіданням Банку Кореї у четвер.

Очікування безлічі ключових економічних показників цього тижня утримувало в інвесторів неприйняття ризикованих активів, спричиняючи тиск на азіатські акції. Поряд з індексами PMI Китаю, ринки також очікують на дані інфляції з єврозони після того, як блок впав у рецесію, а також даних про ціни PCE, які є ключовим індикатором інфляції Федеральної резервної системи.

Цього тижня також вийде друге читання даних щодо валового внутрішнього продукту США за третій квартал, а також дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у Японії.

Хоча ослаблення побоювань щодо високих процентних ставок у США сприяло значному зростанню азіатських ринків у листопаді, цей оптимізм тепер притуплюється побоюваннями щодо уповільнення глобального економічного зростання.

Низка слабких показників PMI з Японії, єврозони та США зміцнила цю ідею минулого тижня, оскільки наслідки нещодавнього підвищення відсоткових ставок та сталої інфляції почали впливати на світову економіку.

Ця тенденція дещо псує перспективи ризикованих азіатських ринків і може спровокувати подальше послаблення найближчими днями, особливо якщо інвестори зафіксують недавній прибуток.