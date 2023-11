Азіатські акції падають на тлі слабких економічних сигналів

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю після слабких економічних сигналів з Японії та єврозони, тоді як різкі втрати важковаговика індексу Chow Tai Fook Jewellery призвели до зниження гонконгського індексу Hang Seng.

Обсяги торгів були незначними, тоді як ринки також не побачили жодних сигналів у зв'язку із вихідним на ринку США. Більшість регіональних бірж також мали завершити тиждень без змін, оскільки на ринках зростала невизначеність щодо траєкторії відсоткових ставок у США наступного року.

У п'ятницю акції Hang Seng показали найгірші результати серед конкурентів, опустившись на 1,5% через падіння на 11% акцій ритейлера предметів розкоші Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. Рітейлер, який входить до конгломерату Chow Tai Fook Group, показав сильне зростання прибутку за шість місяців до 30 вересня. Але невизначеність щодо планів наступності у групі у поєднанні з побоюваннями щодо уповільнення попиту на предмети розкоші в Китаї та Гонконгу значною мірою компенсували вищі доходи. Акції компанії з нерухомості New World Development Co Ltd, що також є частиною конгломерату, впали на 0,6% на торгах у Гонконгу.

Акції Китаю також впали, оскільки акції великих забудовників зафіксували деякий прибуток після сильного тижня. Очікування більшої політичної підтримки сектора стимулювали значне зростання акцій нерухомості, оскільки Пекін підготував білий список забудовників, щоб надати легкий доступ до фінансування.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,5%, а Shanghai Composite - на 0,4%.

Тепер основна увага була зосереджена на даних щодо індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які мають вийти наступного тижня, щоб отримати більше інформації про ділову активність. Проте Goldman Sachs нещодавно заявив, що позитивно оцінює перспективи китайських акцій до 2024 року, оскільки відновлення економіки набирає обертів.

Слабкі показники ділової активності в Японії та єврозоні стали негативним сигналом для ринків, особливо тому, що обидва регіони також продемонстрували негативний ВВП у третьому кварталі. Пізніше того ж дня будуть опубліковані дані PMI США за листопад.

Але японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,6%, після свята в четвер. Більш слабкі, ніж очікувалося, дані споживчої інфляції за жовтень також посилили очікування того, що Банк Японії матиме більше можливостей залишатися ультра-голубиним протягом тривалого часу, навіть незважаючи на те, що базова інфляція в Японії все ще залишається стійкою.

Інші азіатські індекси були переважно негативними. Австралійський індекс ASX 200 збільшився на 0,3%, а південнокорейський KOSPI впав на 0,3%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на трохи негативне відкриття. Але Nifty, як і раніше, знаходиться на шляху до рекордного максимуму, в той час як опитування Reuters також показало, що ринки в основному оптимістичні щодо індійських акцій протягом наступних шести місяців, а стійкість індійської економіки повинна привести Nifty до нових рекордних максимумів.