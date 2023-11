Азіатські акції різноспрямовані, оскільки надії на ФРС остигають, технології постраждали від попередження Nvidia про Китай

Азіатські акції у середу виглядали неоднозначно, оскільки нещодавнє ралі, спричинене послабленням побоювань щодо агресивної політики Федеральної резервної системи, схоже, призупинилося.

Акції технологічних компаній зазнали деяких втрат, особливо акції компаній, пов'язаних із корпорацією NVIDIA, після того, як найдорожчий у світі виробник чіпів попередив про серйозний спад доходів у Китаї, навіть після публікації сильних квартальних прибутків.

Китайські акції впали, оскільки відскок від багаторічних мінімумів, схоже, випустив пару. Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили близько 0,5% і 0,3% відповідно, оскільки інвестори чекали на нові сигнали про заходи стимулювання, обіцяні Пекіном.

Гонконгський індекс Hang Seng залишився без змін, оскільки більші втрати були компенсовані зростанням інтернет-гіганта Baidu Inc. Акції зросли більш ніж на 5% і стали кращими доходами на Hang Seng після того, як вони перевершили очікування квартального прибутку і відзначили обмежений вплив. через обмеження, запроваджені США щодо Китаю.

Акції основних китайських компаній нерухомості все ще демонструють деяке зростання, оскільки повідомлення ЗМІ показали, що Пекін складає список забудовників, які мають право на фінансову підтримку.

Але ширше ослаблення Китаю поширилося і на Австралію, де індекс ASX 200 впав на 0,1%. Австралійські акції також постраждали від попереджень про інфляцію з боку керуючого Резервного банку Мішель Буллок, які можуть передбачати подальше підвищення процентних ставок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали нейтральне відкриття.

Японський Nikkei 225 виявився єдиним лідером ринку за день, піднявшись на 0,5% і відновивши зростання до 33-річних максимумів. Сильні доходи у поєднанні з «голубиним» прогнозом Банку Японії стали ключовими чинниками цьогорічного зоряного ралі на японських ринках.

У 2023 році Nikkei виріс майже на 30%.

Азіатські акції протягом останніх кількох сесій демонстрували сильне зростання, оскільки низка слабких показників інфляції в США та показників зайнятості посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки.

Але протокол засідання ФРС наприкінці жовтня, опублікований у вівторок, ставить під сумнів це твердження, оскільки у них підтверджується позиція ФРС щодо збереження високих ставок упродовж тривалого часу.

Протокол стимулював деяке відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій, що, у свою чергу, чинило тиск на ризиковані активи. Акції технологічних компаній також зазнали деяких втрат у цій угоді.

Азіатські технології падають, оскільки Nvidia попереджає про падіння доходів у Китаї

Азіатські фондові біржі, орієнтовані на технологічні галузі, впали в середу, при цьому постачальники Nvidia лідирували у втратах після того, як фірма попередила, що її доходи від Китаю можуть суттєво впасти через обмеження США на експорт чіпів до цієї країни.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,3% через втрати виробників чіпів пам'яті SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd.

Акції TSMC, великого постачальника Nvidia, впали більш ніж на 1% у торгівлі на Тайвані, внаслідок чого тайванський зважений індекс упав на таку саму величину. У Японії виробник обладнання для тестування чіпів та постачальник NVIDIA Advantest Corp. втратили майже 3%.

Але акції більшості регіональних технологічних компаній відірвалися від недавніх максимумів, переживши сильне зростання за останні кілька сесій на тлі ослаблення побоювань ФРС та очікувань доходів Nvidia. Виробник чіпів, як і раніше, випереджає показники прибутку та виручки, а також прогнозує виручку за четвертий квартал вище за очікування ринку, посилаючись на зростання попиту з боку розробки штучного інтелекту.