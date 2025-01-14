Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Збанкрутілі банки заборгували НБУ 37 мільярдів за кредитами рефінансування

 

Національний банк протягом 2024 року отримав 457 млн грн на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба регулятор.

Зазначається, що найбільше коштів надійшло від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчих проваджень - 216 млн грн.

Крім того, заборгованість за наданими Національним банком кредитами рефінансування погашено за рахунок:

* звернення стягнення на нерухоме майно поручителів неплатоспроможних банків, яке не було реалізоване в межах виконавчих проваджень, шляхом набуття такого майна Національним банком у власність - 105,9 млн грн;

* реалізації заставлених неплатоспроможними банками майнових прав за кредитними договорами - 100,3 млн грн;

* інших джерел погашення заборгованості - 34,2 млн грн.

"Починаючи з 2015 року, Національний банк загалом повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Станом на 1 січня 2025 року її залишок становить 36,7 млрд грн", - наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, за одинадцять місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток, що вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2734
  0,0042
 0,01
EUR
 1
 43,3218
  0,1945
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2038  0,05 0,12 42,9888  0,02 0,04
EUR 43,3135  0,07 0,16 44,2038  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,00 0,00 42,3300  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес