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Попит на валюту для розрахунку картками в місяць відмови від фіксованого курсу зріс мінімально - НБУ
09:48 21.11.2023 |
Перехід із 3 жовтня з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості мало позначився на розрахунках за картками українських банків за кордоном: середньоденне списання валюти банків у розрахунках з міжнародними платіжними системами (МПС) становило в жовтні $41 млн порівняно з $37 млн у вересні та $40-42 млн у серпні-червні, повідомляє НБУ.
"Попит на валюту для розрахунків із МПС у жовтні збільшився тільки маржинально", - йдеться в презентації Національного банку України про валютний ринок країни.
Згідно з нею, надходження валюти за системами переказу коштів у жовтні знизилися до $8 млн на день із $9 млн на день у вересні-серпні та $10-11 у попередні місяці цього року.
Загалом, як зазначає НБУ, середньоденне сальдо розрахунків банків та їхніх клієнтів із платіжними системами у валюті скоротилося цьогоріч до $38 млн із $71 млн торік, зокрема з літа воно коливається в межах $28-32 млн, що вдвічі менше, ніж у січні-лютому.
"Сальдо розрахунків за операціями з картками з березня 2023 р. скоротилося завдяки заходам у сфері грального бізнесу та операцій із криптоактивами і тримається на рівні $31-33 млн/день", - констатував НБУ.
Нацбанк додав, що обсяги розрахунків за МПС залишаються відносно стабільними, що відображає поступовий перехід українських мігрантів на отримання доходів із джерел у країні перебування на картки, емітентами яких є банки країн перебування.
НБУ зазначив, що в жовтні на тлі нервозності обсяги купівлі валюти банками зросли в середньому майже до $20 млн на день, що зумовлено продажем ними готівкової валюти, тоді як попередніми місяцями вони коливалися в районі $10 млн на день і нижче, а 2022 року, коли значний час готівковий ринок був обмежений, становили в середньому $4 млн.
Загалом, згідно з презентацією НБУ, 2023 року в структурі загального попиту на безготівкову валюту (з урахуванням операцій уряду через банки) помітно зросла частка попиту клієнтів - до 81%, або $236 млн на день, із 68%, або $205 млн 2022 року. Однак знизилася частка купівлі валюти для розрахунків банків із МПС (як наслідок операцій із картками українських банків за кордоном) - до 13%, або $38 млн із 23%, або 70%.
Питома вага власних операцій банків у структурі попиту на валюту зросла до 6% із 4%, а в абсолютному вираженні - до $16 млн із $13 млн, тоді як купівля валюти Нацбанком впала до 0,3%, або $1 млн із 4%, або $12 млн.
У структурі пропозиції продаж клієнтами збільшився до 64%, або $187 млн із 62%, або $186 млн, тоді як продаж Нацбанку знизився до 36%, або $104 млн із 38%, або $115 млн.
"Структура пропозиції валюти суттєвих змін не зазнала - значну роль у балансуванні валютного ринку продовжують відігравати операції з продажу валюти Національним банком, що відображає залежність економіки загалом і валютного ринку зокрема від фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів", - констатував регулятор.
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