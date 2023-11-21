Фінансові новини
- |
- 21.11.23
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції зростають, технології випереджають на очікуваннях звіту Nvidia
08:22 21.11.2023 |
Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, слідуючи за нічним зростанням Волл-стріт, оскільки ринки очікують припинення підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи, тоді як квартальні результати NVIDIA Corporation перебувають в центрі уваги.
Оптимізм щодо відновлення сектору нерухомості Китаю також сприяв настроям, оскільки в повідомленнях говорилося, що уряд планує вжити додаткових заходів підтримки для цього сектору.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,6% та 0,3% відповідно, відображаючи значне зростання акцій нерухомості.
Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,2%, чому також сприяли акції компаній нерухомості. Акції Longfor Properties та Country Garden Services підскочили на 7,5% та 4,2% відповідно і стали лідерами індексу Hang Seng.
Акції важковагових китайських технологічних компаній зросли за зростанням акцій американських компаній. Індекси Волл-стріт показали позитивну нічну сесію: корпорація Microsoft досягла рекордних максимумів після того, як нещодавно звільнений генеральний директор OpenAI Сем Альтман приєднався до технологічного гіганта.
Але виробник телефонів Xiaomi Corp опинився серед небагатьох відстаючих на Hang Seng, його акції впали майже на 3%, навіть незважаючи на те, що компанія продемонструвала сильний квартальний прибуток. Але напередодні прибутку акції зросли майже до дворічного максимуму.
Технологічний сектор у вівторок був динамічним сектором в Азії, при цьому високотехнологічні індекси, такі як південнокорейський KOSPI і тайванський зважений індекс, зросли приблизно на 1% кожен.
Різке падіння прибутковості казначейських облігацій пішло на користь акціям технологічних компаній, оскільки ринки зробили ставку на те, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки. Протокол жовтневого засідання центрального банку буде опубліковано пізніше того ж дня і надасть більше інформації про процентні ставки.
Доходи найбільших постачальників Nvidia також підтримали сектор, випередивши квартальні результати найціннішого виробника чипів у світі. Особлива увага буде приділена тому, чи пошириться бум доходів Nvidia, викликаний штучним інтелектом, на третій квартал і чи перспективи залишаться такими ж райдужними.
Акції японської компанії Advantest Corp., що постачає обладнання для тестування чіпів для Nvidia, зросли на 2,3%, а акції TSMC - найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, а також основного постачальника Nvidia - додали понад 1%.
Акції інших виробників мікросхем були дещо стриманими: акції Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc зросли на 0,7% та 1% відповідно. Очікується, що Nvidia запропонує більше сигналів про попит на чіпи, особливо про те, чи підтримуватиметься попит зростанням розвитку штучного інтелекту.
Ширші азіатські ринки були помірно позитивними. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,3%, оскільки керуючий Резервного банку Австралії Мішель Буллок підтвердила, що інфляція залишиться ключовою проблемою для економіки найближчими місяцями.
Японський індекс Nikkei 225 не змінився після досягнення 33-річного максимуму в понеділок, при цьому опитування Reuters прогнозує подальше зростання японських акцій на тлі сильних прибутків та в цілому миролюбної позиції Банку Японії. Nikkei входить до числа найприбутковіших азіатських бірж цього року, піднявшись майже на 28% у 2023 році.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття, тоді як філіппінські акції продемонстрували невелике зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ: «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, намагався дати хабар Мустафі Найєму
ТОП-НОВИНИ
|Президентка Молдови прибула з неоголошеним візитом - обговорить кроки до ЄС
|До Києва прибув міністр оборони ФРН Борис Пісторіус
|У G7 пояснили, що лише один проєкт про САП відповідає головній вимозі, та і його треба змінити
|Новий пакет від США на $100 млн: одна система HIMARS та артилерійські снаряди
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Попит на валюту для розрахунку картками в місяць відмови від фіксованого курсу зріс мінімально - НБУ
|Ціни на золото зростають перед протоколом ФРС, мідь зростає на тлі скорочення постачання
|Азіатські акції зростають, технології випереджають на очікуваннях звіту Nvidia
|Юань обвалив долар до нових мінімумів
|Nasdaq лідирує у зростанні Волл-стріт, позаяк Microsoft б'є рекорди
|Банки минулого тижня видали ще ₴1,5 мільярда доступних кредитів
Бізнес
|YouTube тестує ШІ-інструмент, який клонуватиме відомих співаків — з їхнього дозволу
|Єврокомісія відмовляється від реклами на Twitter (X) - ЗМІ
|IBM скасував рекламу в X/Twitter після того, як Маск підтримав допис про «білу гордість»
|«Е-резидент» у смартфоні — Мінцифри оголосило тендер на розробку мобільного застосунку
|Microsoft перейменувала Bing Chat на Copilot, щоб краще конкурувати з ChatGPT
|Apple планує спростити листування між iPhone та Android, - Bloomberg
|OpenAI призупинила реєстрацію на ChatGPT Plus через високий попит