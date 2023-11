Азіатські акції зростають, технології випереджають на очікуваннях звіту Nvidia

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, слідуючи за нічним зростанням Волл-стріт, оскільки ринки очікують припинення підвищення ставок з боку Федеральної резервної системи, тоді як квартальні результати NVIDIA Corporation перебувають в центрі уваги.

Оптимізм щодо відновлення сектору нерухомості Китаю також сприяв настроям, оскільки в повідомленнях говорилося, що уряд планує вжити додаткових заходів підтримки для цього сектору.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,6% та 0,3% відповідно, відображаючи значне зростання акцій нерухомості.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,2%, чому також сприяли акції компаній нерухомості. Акції Longfor Properties та Country Garden Services підскочили на 7,5% та 4,2% відповідно і стали лідерами індексу Hang Seng.

Акції важковагових китайських технологічних компаній зросли за зростанням акцій американських компаній. Індекси Волл-стріт показали позитивну нічну сесію: корпорація Microsoft досягла рекордних максимумів після того, як нещодавно звільнений генеральний директор OpenAI Сем Альтман приєднався до технологічного гіганта.

Але виробник телефонів Xiaomi Corp опинився серед небагатьох відстаючих на Hang Seng, його акції впали майже на 3%, навіть незважаючи на те, що компанія продемонструвала сильний квартальний прибуток. Але напередодні прибутку акції зросли майже до дворічного максимуму.

Технологічний сектор у вівторок був динамічним сектором в Азії, при цьому високотехнологічні індекси, такі як південнокорейський KOSPI і тайванський зважений індекс, зросли приблизно на 1% кожен.

Різке падіння прибутковості казначейських облігацій пішло на користь акціям технологічних компаній, оскільки ринки зробили ставку на те, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки. Протокол жовтневого засідання центрального банку буде опубліковано пізніше того ж дня і надасть більше інформації про процентні ставки.

Доходи найбільших постачальників Nvidia також підтримали сектор, випередивши квартальні результати найціннішого виробника чипів у світі. Особлива увага буде приділена тому, чи пошириться бум доходів Nvidia, викликаний штучним інтелектом, на третій квартал і чи перспективи залишаться такими ж райдужними.

Акції японської компанії Advantest Corp., що постачає обладнання для тестування чіпів для Nvidia, зросли на 2,3%, а акції TSMC - найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, а також основного постачальника Nvidia - додали понад 1%.

Акції інших виробників мікросхем були дещо стриманими: акції Samsung Electronics Co Ltd та SK Hynix Inc зросли на 0,7% та 1% відповідно. Очікується, що Nvidia запропонує більше сигналів про попит на чіпи, особливо про те, чи підтримуватиметься попит зростанням розвитку штучного інтелекту.

Ширші азіатські ринки були помірно позитивними. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,3%, оскільки керуючий Резервного банку Австралії Мішель Буллок підтвердила, що інфляція залишиться ключовою проблемою для економіки найближчими місяцями.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився після досягнення 33-річного максимуму в понеділок, при цьому опитування Reuters прогнозує подальше зростання японських акцій на тлі сильних прибутків та в цілому миролюбної позиції Банку Японії. Nikkei входить до числа найприбутковіших азіатських бірж цього року, піднявшись майже на 28% у 2023 році.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали приглушене відкриття, тоді як філіппінські акції продемонстрували невелике зростання у Південно-Східній Азії, піднявшись на 0,3%.