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АНАЛІТИКА

Зростання реального ВВП України в жовтні сповільнилося до 6,5%

08:43 20.11.2023 |

Фінанси

Зростання реального ВВП України в жовтні сповільнилося до 6,5%

 

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України до аналогічного періоду минулого року в жовтні сповільнилося до 6,5% із 11,1% у вересні, насамперед, через менший внесок сільського господарства через вищу статистичну базу в жовтні минулого року, вважає Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Однак, за нашою оцінкою, реальний ВВП у жовтні 2023 року був на 28% нижчим за показник жовтня 2021 року", - ідеться в щомісячному економічному моніторингу ІЕД.

Водночас інститут зазначив, що реальна валова додана вартість (ВДВ) у промисловості, навпаки, зростала швидше внаслідок нижчої бази в жовтні 2022 року, коли Росія почала завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. ІЕД оцінив її зростання в 16%, вказавши на поліпшення ситуації і в металургії, і в машинобудуванні та нагадавши, що результати опитування бізнесу, яке щомісяця проводить ІЕД, свідчать, що бізнес продовжує залишатися оптимістичним і має намір збільшувати виробництво.

За оцінкою інституту, більший видобуток руд і будівельних матеріалів сприяв зростанню реальної ВДВ у видобувній промисловості в жовтні на 5%, а виробництво в енергетиці зросло на 6,4% через більш низьку базу торік, коли енергетика потерпала від обстрілів Росії, а також через завершення планових ремонтів на АЕС і ТЕС.

Як вважають в ІЕД, у жовтні зросла і реальна ВДВ у торгівлі завдяки відновленню імпорту та зростанню номінальних доходів споживачів на тлі зниження інфляції. Певну роль у цьому відіграло збільшення попиту на пристрої, необхідні в разі перебоїв у доступі до електроенергії, через очікувані обстріли росією енергетичної інфраструктури.

"За нашою оцінкою, реальна ВДВ на транспорті скоротилася в жовтні на 1,8%, що стало наслідком логістичних проблем. Україна успішно прорвала блокаду морських портів і змогла відновити експорт не лише зернових, а й металургії морем, але поки що значно меншими обсягами - торік у жовтні повністю працював зерновий коридор", - наголошується водночас у моніторингу.

ІЕД додав, що в жовтні 2023 року експорт, зокрема, автомобільним транспортом через західний кордон, був обмежений політикою сусідів України, насамперед Польщі, а страйк польських перевізників із 6 листопада ще більше перешкоджає експорту українських товарів.

Серед інших найважливіших економічних подій жовтня інститут відзначив досягнення нового історичного максимуму дефіцитом торгівлі товарами та послугами, а також падіння інфляції в річному вираженні до 5,1% - у межах цілі НБУ, що відбулося вперше з 2020 року. "Але відновлення економіки може прискорити зростання цін", - вважають в інституті.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд наприкінці минулого тижня поліпшив прогноз зростання української економіки у 2023 році з 1-3% до 4,5%. "Однак очікується, що у 2024 році зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються винятково високими", - зазначив МВФ за підсумками роботи місії.

ЄС цього тижня оцінив очікуване зростання української економіки цього року в 4,8%, а наступного року прогнозує його уповільнення до 3,7%.

НБУ наприкінці жовтня поліпшив прогноз зростання ВВП України цього року з 2,9% до 4,9%, а наступного - з 3,5% до 3,6%, погіршивши його на 2025 рік з 6,8% до 6%.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада поліпшив оцінку зростання ВВП цього року з 2,8% до 5%, але погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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