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Нацбезпека й оборона формують майже 30% попиту на валюту - НБУ
Частка сектору національної безпеки і оборони в купівлі валюти за 10 місяців 2023 року становила 29% порівняно з 31% від початку війни і до кінця минулого року, йдеться в презентації Національного банку України про валютний ринок країни за даними 100 найбільших покупців.
Згідно з нею, більшою є частка лише паливно-енергетичного комплексу (ПЕК), яка цьогоріч скоротилася одразу на 9 п.п. - до 33%.
Водночас удвічі зросла частка в купівлі валюти машинобудування - до 12%, тоді як частки купівлі валюти під імпорт хімії та споживчих товарів збільшилися лише на 1 п.п. - до 6% і 8% відповідно, а інших галузей - до 11% з 9%.
"У структурі купівлі валюти у 2023 році відбулося зменшення частки сектору ПЕК (попри збереження провідної ролі галузі у формуванні попиту на валюту), а також сектору безпеки та оборони. Водночас зросла питома вага імпортерів автомобілів і споживчих товарів", - зазначив НБУ.
Він наголосив, що структура попиту на купівлю валюти не зазнала сильних змін. Зокрема купівля з метою здійснення імпортних операцій із минулого року знизилася на 1 п.п. - до 89%, тоді як придбання інвалюти фізособами зросло на 2 п.п. - до 6%, зокрема за рахунок послаблення валютних обмежень у серпні.
Купівля валюти під виконання зобов'язань за кредитами резидентам і нерезидентам в інвалюті залишилася на попередньому рівні - 4% і 1% відповідно, попит за всіма іншими напрямами збільшився лише на 0,2 п.п. - до 0,7%.
Нацбанк уточнив, що цьогоріч середньоденний обсяг купівлі безготівкової валюти зріс до $236 млн із $205 млн торік, тоді як продажу - до $184 млн зі $172 млн (без уряду).
За даними НБУ без урахування коштів уряду, за десять місяців цього року частка експортної виручки в структурі пропозиції зросла на 3 п.п. - до 66%, а обсяги продажу раніше купленої та невикористаної валюти на 2 п.п. - до 8%.
Водночас питома вага проданої фізособами валюти скоротилася на 1 п.п. - до 5%, тоді як частка продажу кредитних коштів коливалася фактично на минулорічному рівні: за кредитами нерезидентів вона залишилася на рівні 1%, резидентів - зросла на 1 п.п., до 3%.
Частка власних коштів продавців у пропозиції валюти залишилася на рівні 3%.
Залишок коштів за іншими напрямами продажу скоротився з 19% у грудні 2022 року до 14% за підсумками жовтня-2023.
Лідерські позиції з продажу валюти, за даними НБУ, зберігають за собою агропромисловий (АПК) і гірничо-металургійний комплекси (ГМК): частка АПК збільшилася цьогоріч на 1 п.п. - до 33%, тоді як ГМК скоротилася на 1 п.п. - до 24%.
ПЕК, що йде слідом, цього року зміг наростити свою частку одразу до 19% із 14% торік, тоді як частка IT сектору знизилася на 3 в.п. - до 8%.
Обсяги продажу валюти міжнародними та благодійними організаціями, а також машинобудівною і транспортною галуззю залишилися на колишньому рівні - 9% і 4% відповідно, а інших галузей знизилися на 1 п.п. - до 4%.
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