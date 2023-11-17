Голова НБУ анонсував другий етап пом'якшення валютних обмежень

Національний банк України після переходу до керованої гнучкості курсу гривні до долара готується перейти до поступового пом'якшення валютних обмежень.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначив Пишний, наразі НБУ продовжує втілювати перший етап Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Зокрема, на цьому етапі було передбачено перехід до керованої гнучкості курсу.

"Можу нас усіх привітати - уже шість тижнів ми живемо без фіксованого курсу. Валютний ринок працює, працюють попит і пропозиція, так, за відчутної присутності НБУ, але поступ ринку очевидний", - сказав він.

На його думку, НБУ здійснив перехід до керованої гнучкості курсу відповідально та професійно.

"Зараз НБУ працює над тим, щоб бути готовим реалізувати наступну амбіцію - перейти до другого етапу валютної лібералізації й це те, що точно зробить життя бізнесу легшим", - сказав він.

Стратегія НБУ

У липні НБУ оприлюднив публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Дорожня карта загалом передбачає такі етапи з відповідним фокусом:

* І етап - мінімізація множинності обмінних курсів, лібералізація торгових операцій та сприяння новим кредитам та інвестиціям;

* ІІ етап - лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливість репатріації відсотків за "старими" борговими зобов'язаннями та інвестиціями;

* ІІІ етап - можливість виплат за кредитами та інвестиціями, лібералізація операцій населення та операцій з деривативами, можливість кредитування нерезидентів та інвестицій за кордон.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу. До того з початку війни НБУ тримав фіксований курс.

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

За даними НБУ, ситуація на валютному ринку після переходу до режиму гнучкості курсу з 3 жовтня залишалася стійкою, ринок адаптується до нових умов.

При цьому офіційний курс знизився більш ніж на 30 копійок до 36,24 грн/долар на 17 листопада.

За оцінкою МВФ, перехід НБУ до керованої гнучкості обмінного курсу відповідно до Стратегії пом'якшення валютних обмежень пройшов успішно.