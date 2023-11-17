Азіатські акції падають, Alibaba лідирує у технологічному розгромі Китаю

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, остигнувши після помітного зростання на початку цього тижня, тоді як акції китайських технологічних компаній різко впали після того, як Alibaba відзначила вплив недавніх обмежень на експорт мікросхем з США.

Регіональні ринки слабо випереджали Волл-стріт, оскільки кінець досить протверезного сезону звітності не приніс особливого оптимізму. Більш слабкі, ніж очікувалося, дані щодо заявок на допомогу з безробіття також вказують на подальше охолодження економіки США.

Нічний стрибок прибутковості казначейських облігацій США також чинив тиск на фондові ринки.

Гонконгський індекс Hang Seng у п'ятницю показав найгірші результати, знизившись на 1,6% через тяжкі втрати акцій китайських технологічних компаній, котируються на місцевому ринку.

Акції Alibaba Group впали на 10% до річного мінімуму і стали найбільшим падінням індексу після того, як гігант електронної комерції відмовився від запланованого виділення та лістингу свого хмарного підрозділу.

Фірма послалася на невизначеність щодо постачання чіпів, необхідних для розробки штучного інтелекту, після того, як США нещодавно посилили заборону на експорт чіпів до Китаю, щоб охопити матеріали, пов'язані зі штучним інтелектом.

Рішення Alibaba висунула на перший план аналогічну проблему для інших китайських фірм, оскільки тепер вони стикаються з проблемою розробки штучного інтелекту без використання передових технологій, які надають американські фірми, зокрема Nvidia.

Акції Baidu Inc та Tencent Holdings Ltd, які разом з Alibaba складають тріо BAT, впали на 5,4% та 1,7% відповідно. Раніше цього тижня Tencent також попереджала про ті самі труднощі, що й Alibaba.

Втрати вітчизняних акцій технологічних компаній призвели до падіння китайських індексів Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite на 0,5% та 0,3% відповідно.

Переговори на високому рівні між лідерами США та Китаю не принесли особливої підтримки ринкам. Хоча країни погодилися відновити військові комунікації, президент США Джо Байден назвав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна «диктатором», що дещо охолодило настрої щодо їхньої зустрічі.

Слабкість китайських технологій поширилася і інші ринки. Південнокорейський KOSPI опустився на 0,7%, а австралійський ASX 200 трохи знизився.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на дещо слабше відкриття.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився, оскільки керуючий Банком Японії Кадзуо Уеда наголосив на необхідності надм'якої політики, особливо після того, як дані раніше цього тижня показали, що в третьому кварталі економіка Японії скоротилася набагато сильніше, ніж очікувалося.

Але, незважаючи на слабкі економічні сигнали, Nikkei мав додати 2,7% цього тижня - третій тиждень зростання поспіль. Перспектива м'якої поведінки Банку Японії підтримувала в інвесторів переважно бугаєвий настрій щодо японських акцій.

Більшість інших азіатських ринків також були налаштовані на тижневе зростання, різко піднявшись на тлі більш м'яких, ніж очікувалося, даних щодо інфляції в США, які посилили ставки на те, що Федеральна резервна система далі не підвищуватиме процентні ставки.

Однак ринки, як і раніше, не впевнені в тому, коли банк почне знижувати ставки.