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АНАЛІТИКА

Рада погодила продовження воєнного стану і мобілізації до 9 травня

12:36 15.01.2025 |

Право, Політика

 

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про затвердження указу глави держави "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" (№12404), внесений президентом України Володимиром Зеленським.

"Верховна Рада продовжила дію воєнного стану на 90 діб - до 9 травня", - повідомляє народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі в середу.

Нардеп повідомляє, що законопроєкт ухвалили 315 голосами.

Зі свого боку нардеп Ярослав Железняк зазначає, що "далі підписання президентом", і "це буде 14-й раз, коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію - з 8 лютого і до 9 травня цього року".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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