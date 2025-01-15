Фінансові новини
- |
- 15.01.25
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Страховики України 2024 р. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 26%, виплати - на 25%
12:08 15.01.2025 |
Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у 2024 році уклали 8,099 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 5,61% більше, ніж за 2023 рік.
Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 6,222 млн договорів (+17,51%).
Компанії-члени Бюро за 2024 рік збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 26,04% порівняно з 2023 роком - до 11,029 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 9,070 млрд грн (+37,5%).
Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 25,06% - до 4,810 млрд грн, зокрема 1,034 млрд грн виплачено з використанням "європротоколу" (+21,08%).
Бюро також зафіксувало зростання на 11,2% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 142,1 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -54,9 тис. (+6,52%).
МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Знаємо, хто агресор, а хто хороший хлопець». Що заявив майбутній голова Пентагону Піт Гегсет у сенаті
|Електронні направлення на ВЛК будуть доступні в «Резерві+» уже в січні - Умєров
|Наступний «Рамштайн» відбудеться у Брюсселі перед Мюнхенською конференцією з безпеки, - Пісторіус
|Завчасно і без паузи на 72 години. Кабмін спростив бронювання через «Дію»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ пропонує оновити вимоги до управління проблемними активами в банках
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,2739 грн/$1
|Страховики України 2024 р. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 26%, виплати - на 25%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.01.25
|Ціни на золото стабільні на тлі даних по індексу споживчих цін
|Акції в Азії зростають слідом за Волл-стріт, в центрі уваги ключові дані по інфляції в США
Бізнес
|Найбільший пенсійний фонд Європи продав усі свої акції Tesla через Маска
|Італійський будинок моди Versace продадуть. Його хоче купити Prada
|Neuralink Маска успішно імплантувала мозковий чип третьому пацієнту
|Голова NVIDIA Дженсен Хуанг обвалив акції розробників квантових комп’ютерів на 40% однією фразою
|Renault 5 оголошено переможцем європейського конкурсу «Car of the Year 2025»
|NVIDIA представила персональний суперкомп’ютер Project Digits з ШІ та ціною $3000
|Дані Siri ніколи не продавалися та не використовувалися для реклами, — Apple