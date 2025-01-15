Страховики України 2024 р. збільшили збір платежів з ОСЦПВ на 26%, виплати - на 25%

Страхові компанії-члени Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) у 2024 році уклали 8,099 млн договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ), що на 5,61% більше, ніж за 2023 рік.

Згідно з оприлюдненими на сайті МТСБУ даними, в електронній формі укладено 6,222 млн договорів (+17,51%).

Компанії-члени Бюро за 2024 рік збільшили збір страхових платежів за полісами ОСЦПВ на 26,04% порівняно з 2023 роком - до 11,029 млрд грн, зокрема за електронними договорами - до 9,070 млрд грн (+37,5%).

Загальний обсяг нарахованих страхових відшкодувань за внутрішніми договорами страхування зріс на 25,06% - до 4,810 млрд грн, зокрема 1,034 млрд грн виплачено з використанням "європротоколу" (+21,08%).

Бюро також зафіксувало зростання на 11,2% кількості врегульованих вимог про страхове відшкодування - до 142,1 тис., включно з даними щодо використання "європротоколу" -54,9 тис. (+6,52%).

МТСБУ є єдиним в Україні об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Членами Бюро є 28 страхових компаній.

