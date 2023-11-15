Ціни на золото зростають, оскільки побоювання щодо дій ФРС слабшають; Мідь підтримується оптимізмом щодо Китаю

Ціни на золото зросли в середу, оскільки м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції посилили ставки на те, що Федеральна резервна система перестала підвищувати процентні ставки, тоді як ціни на мідь зросли на оптимізмі з приводу деякої економічної стійкості в Китаї.

Жовтий метал продовжив зростання після того, як у вівторок він відзначив своє найкраще внутрішньоденне зростання за більш ніж три тижні, оскільки дохідність долара та казначейських облігацій різко впала через перспективу припинення підвищення процентних ставок з боку ФРС.

Але більше зростання золота, як і раніше, стримувалося інвесторами, які переважно вкладалися у високоризикові активи, а в середу акції та сировинні товари продемонстрували зоряне зростання.

Ціни на золото також зазнали різких втрат минулого тижня, оскільки попит на безпечні притулки знизився на тлі ослаблення побоювань щодо війни між Ізраїлем та Хамасом.

О 07:31 EET спотове золото зросло на 0,2% до $1966,32 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, зросли на 0,2% до $1970,00 за унцію.

Долар впав до більш ніж двомісячного мінімуму після того, як опубліковані напередодні дані показали, що інфляція індексу споживчих цін у США в жовтні зросла менше, ніж очікувалося.

Хоча значення все ще перевищувало річний цільовий показник ФРС у 2%, воно ознаменувало деяке послаблення інфляції після сильніших, ніж очікувалося, показників за серпень та вересень.

Ці дані породили нові ставки на те, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки цього року і, ймовірно, почне знижувати ставки до середини 2024 року. Такий сценарій є гарною ознакою для золота, враховуючи, що вищі ставки збільшують альтернативну вартість володіння злитками.

Але з огляду на те, що ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу, будь-який короткостроковий приріст золота, ймовірно, буде обмеженим.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли в середу після низки позитивних сигналів від великого імпортера, Китаю, який посилив очікування на постійний попит на мідь у країні.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, зросли на 0,3% до $3,6878 за фунт.

У той час, як м'якість долара сприяла цінам на мідь, їх головним джерелом підтримки було покращення настроїв щодо Китаю після того, як Народний банк влив в економіку близько 600 мільярдів юанів (82,7 мільярда доларів) ліквідності.

Вливання було спрямоване в основному в банківську систему та спрямоване на поліпшення умов кредитування.

Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів Китаю також перевершили очікування за жовтень, наголошуючи на певній стійкості економіки.