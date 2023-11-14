Азіатські фондові індекси зростають напередодні даних щодо індексу споживчих цін США, Китай відстає

Більшість азіатських акцій трохи зросли у вівторок, частково відновивши нещодавні втрати, оскільки інвестори принишкли перед ключовими даними щодо інфляції в США, тоді як китайські ринки відставали після слабких даних щодо кредитної активності.

Азіатські ринки зазнавали величезних втрат порівняно з попереднім тижнем, коли низка яструбиних сигналів Федеральної резервної системи та слабкий прибуток підірвали настрої щодо ризикових активів.

Занепокоєння щодо уповільнення економічного зростання у Китаї також має велике значення, оскільки слабкі дані з країни продовжують погіршувати настрої.

Технологічний сектор найбільше постраждав від цієї тенденції і у вівторок у ньому спостерігався найвищий рівень покупок. Південнокорейський KOSPI показав найкращий результат в Азії, піднявшись на понад 1%, відновившись після тижневого мінімуму.

Зростання акцій технологічних та автомобільних компаній допомогло японському індексу Nikkei 225 додати 0,4%, а ширший індекс TOPIX зріс на 0,5%.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,6%, трохи відновившись після досягнення 11-денного мінімуму. Індекс також торгувався близько до найгіршого рівня протягом року.

Дані у вівторок зазначили посилення перешкод для австралійської економіки, оскільки приватне дослідження показало, що настрої споживачів погіршилися після підвищення процентної ставки Резервним банком. Дані також ознаменували зниження роздрібних витрат у наступний святковий сезон.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та SSEC у вівторок торгувалися у бічному тренді, тоді як гонконгський індекс Hang Seng упав на 0,4%.

Дані, опубліковані в понеділок, показали, що обсяг нових кредитів у Китаї різко скоротився у жовтні порівняно з попереднім місяцем, хоч і не такими швидшими темпами, як очікувалося. Але зростання непогашених кредитів залишалося стабільним, тоді як загальний обсяг соціального фінансування знизився більше, ніж очікувалося, що свідчить про уповільнення спільних зусиль уряду щодо забезпечення ліквідності.

Ці дані послідували за декількома слабкими економічними показниками за жовтень і вказали на слабкість найбільшої економіки Азії, що продовжується.

Цього тижня увага також буде зосереджена на показниках промислової активності та роздрібних продажів за жовтень, які вийдуть у середу.

Ширші азіатські ринки залишалися у вузькому діапазоні, тоді як безліч свят у регіоні також сприяло зниженню обсягів торгів.

Інвестори тепер були зосереджені виключно на ключових даних щодо індексу споживчих цін у США, які вийдуть пізніше. Очікується, що дані продемонструють деяке зниження інфляції після показників за останні два місяці, що перевершили консенсус.

Дані також з'явилися після того, як низка спікерів Федеральної резервної системи заявили, що стійка інфляція може спровокувати подальше підвищення процентних ставок центральним банком. Ця ідея була ключовим моментом ринків перед публікацією у вівторок.

Будь-які ознаки подальшого підвищення процентних ставок з боку ФРС не обіцяють нічого хорошого для азіатських ринків, враховуючи, що посилення грошово-кредитних умов обмежує обсяг іноземного капіталу, що надходить до регіону.

Ф'ючерси на американські акції під час азіатських торгів залишалися незмінними.