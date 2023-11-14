Падіння єни до багаторічних мінімумів змушує ринки стежити за інтервенціями

Пошарпана єна у вівторок застрягла поблизу тридесятирічного мінімуму по відношенню до долара, щосили намагаючись знайти нижню межу, оскільки надм'яка грошово-кредитна політика Банку Японії, як і раніше, суперечила перспективам більш високих і довгострокових ставок в інших країнах.

Японська валюта впала до 15-річного мінімуму 162,38 за євро на початку азіатської торгівлі і опустилася приблизно до тримісячного мінімуму 186,25 за британський фунт.

По відношенню до долара єна востаннє трималася на позначці 151,72, коливаючись поблизу річного мінімуму 151,92, досягнутого в понеділок. Прорив нижче за торішній мінімум у 151,94 за долар ознаменує новий 33-річний мінімум для єни.

Єна ненадовго підскочила по відношенню до долара США на нью-йоркський сесіїї в понеділок після досягнення мінімуму з початку року, що аналітики пояснили шквалом торгів опціонами, термін погашення яких настає цього тижня, а не будь-якими інтервенціями з боку японської влади.

«Я також схильний думати, що це була не інтервенція Банку Японії... Зміцнення японської єни було дуже коротким і дуже швидко розгорнулося, і якби це була інтервенція Банку Японії, я очікував би більш тривалого посилення єни», - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Співдружності Австралії.

Незважаючи на ретельно сплановані кроки Банку Японії щодо поетапної відмови від своєї суперечливої політики контролю кривої прибутковості (YCC) та натяки на швидке припинення негативних процентних ставок, ці поетапні кроки мало що зробили для підтримки ралі єни, особливо в той час, коли центральні банки у всьому світі зберігають яструбину риторику про більш високі ставки на більш тривалі терміни.

"Я думаю, що ринок прийшов до усвідомлення того, що Банк Японії збирається відмовитися від своєї політики, але дуже, дуже, дуже повільно та обережно", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Слабка єна, ймовірно, залишиться тут ще трохи, і ринок тестує, які наміри, особливо з боку (Міністерства фінансів) та Банку Японії, допустити слабші рівні».

Влада Японії у вересні минулого року втрутилася на валютний ринок, щоб підвищити курс єни вперше з 1998 року, після того, як рішення Банку Японії про збереження надм'якої грошово-кредитної політики призвело до зниження курсу єни до 145 за долар.

Він знову провів інтервенцію у жовтні 2022 року після того, як єна впала до 32-річного мінімуму 151,94.

За межами Азії трейдери також звернули увагу на дані щодо інфляції в США, які будуть опубліковані пізніше у вівторок, що дасть додаткову ясність щодо того, чи потрібно Федеральній резервній системі ще більше підвищувати процентні ставки, щоб приборкати інфляцію.

Голова ФРС Джером Пауелл та його хор політиків останніми днями виступили проти очікувань ринку про те, що центральний банк США завершив свій агресивний цикл підвищення ставок після того, як на своєму останньому засіданні щодо політики він зберіг ставки стабільними.

Коментарі підтримали курс долара США, і по відношенню до долара новозеландський долар впав до більш ніж тижневого мінімуму $0,58705.

Стерлінг подешевшав на 0,03% до $1,2274, тоді як євро подешевшав на 0,02% і торгувався на рівні $1,06965.

«Загалом ринок також певною мірою змучений усіма повідомленнями, що надходять від центральних банків, а режим «вищий на довго» і «вичікувальний режим» утримує волатильність на низькому рівні», - сказав Катріл з NAB.

«Нам потрібно дочекатися сьогоднішніх показників індексу споживчих цін, які можуть трохи потрясти. Якщо вони сильні, то, очевидно, це наводить на думку, що на ФРС очікує ще одне підвищення ставок».

Австралійський долар упав на 0,1% до $0,6370.

Внутрішні дані були змішані: умови ведення бізнесу в Австралії в жовтні залишалися стабільними, проте довіра споживачів знизилася після підвищення ставок Резервним банком Австралії минулого тижня.