Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 01:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Фондові індекси Азії не демонструють єдиної динаміки
10:09 13.11.2023 |
Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону рухаються різноспрямовано після зміни агентством Moody's прогнозу рейтингів США на "негативний" зі "стабільного".
Moody's обґрунтувало своє рішення суттєвим збільшенням вартості обслуговування держборгу, а також посиленням політичної поляризації у Штатах. Довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу країни підтверджено на рівні "Aaa".
Інвестори також чекають зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско у середу . Associated Press відзначає сподівання на зміцнення зв'язків між двома найбільшими економіками світу.
Японський індекс Nikkei 225 втрачає менше ніж 0,1%.
Банк Японії повідомив у понеділок про уповільнення зростання цін виробників у країні у жовтні до 0,8% у річному обчисленны порівняно з переглянутими 2,2% місяцем раніше. Жовтневе значення стало мінімальним із лютого 2021 року, коли було відзначено дефляцію. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію минулого місяця на рівні 0,9%. Темпи зростання цін знижуються в Японії вже десятий місяць поспіль.
Акції Nissan Motor та Honda Motor дешевшають на 3,4% та 2,2% відповідно, виробника мотоциклів Yamaha - на 2,8%. Капіталізація виробників електроніки Casio Computer та Sony Group зменшується на 2,9%.
Список лідерів падіння очолює виробник косметики Shiseido, папери яких знецінюються на 14,3%.
Тим часом, ринкова вартість Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. зростає на 9,3%, Isuzu Motors - на 7,5%, Credit Saison - на 6,5%, Sapporo Holdings - на 5,4%, Sumco Corp. - на 2,9%, TDK Corp. та Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. - на 2,7%.
Китайський індекс Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додають менше 0,1%.
На торгах у Гонконгу капіталізація Lenovo підвищується на 4,5%, Sino Biopharmaceutical - на 4,1%, Xinyi Solar Holdings - на 3,3%, Baidu Inc. - на 2,4%, Trip.com Group та China Mengniu Dairy - на 2,3%, PetroChina Co. та China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2%, CK Infrastructure Holdings - на 1,9%.
При цьому серед компонентів Hang Seng найсильніше знижуються котирування акцій виробника спортивного одягу Li Ning - на 3,5%.
Ціна паперів China Merchants Bank опускається на 3,4%, China Overseas Land & Investment - на 2,5%, Meituan - на 2,4%, Country Garden Services Holdings - на 2,2%, Link Real Estate Investment Trust - на 2,1%, JD Health International - на 1,6%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 1,5%, China Resources Land - на 1,4%.
Південнокорейський індекс Kospi зростає на 0,1%.
Котирування акцій сталеливарної Posco підвищуються на 1,9%, автомобільної Hyundai Motor - на 0,1%, найбільшого світового виробника напівпровідникової продукції та смартфонів Samsung Electronics Co. - на 0,3%.
При цьому вартість паперів авіакомпанії Korean Air Lines знижується на 1,2%.
Австралійський індикатор S&P/ASX 200 з відкриття ринку втратив 0,4%.
Виконувач обов'язків заступника голови Резервного банку Австралії (RBA) Меріон Колер назвала інфляцію в країні занадто високою і сказала, що наступний етап її повернення до цільових 2-3%, швидше за все, буде довшим за попередній, пише Trading Economics. Минулого тижня регулятор підвищив відсоткову ставку на 25 базисних пунктів - до максимальних за рік 4,35% - і вказав на ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики.
Капіталізація Rio Tinto знизилася на 0,2%, BHP виросла на 0,3%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
|Позивний «Буратіно»: СБУ повідомило нардепу Дубінському про підозру у державній зраді
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США стабільний до євро, фунт дорожчає на тлі перестановок у британському уряді
|НБУ має намір посилити нагляд за небанківськими фінансовими групами
|НБУ послабив довідковий курс гривні - 36,1542 грн/$1
|Європейські акції зростають; економічні перспективи, грошово-кредитна політика у центрі уваги
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.11.23
|Фондові індекси Азії не демонструють єдиної динаміки
Бізнес
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome