Фондові індекси Азії не демонструють єдиної динаміки

Фондові індекси найбільших країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону рухаються різноспрямовано після зміни агентством Moody's прогнозу рейтингів США на "негативний" зі "стабільного".

Moody's обґрунтувало своє рішення суттєвим збільшенням вартості обслуговування держборгу, а також посиленням політичної поляризації у Штатах. Довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг пріоритетного незабезпеченого боргу країни підтверджено на рівні "Aaa".

Інвестори також чекають зустрічі президента США Джо Байдена з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Сан-Франциско у середу . Associated Press відзначає сподівання на зміцнення зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

Японський індекс Nikkei 225 втрачає менше ніж 0,1%.

Банк Японії повідомив у понеділок про уповільнення зростання цін виробників у країні у жовтні до 0,8% у річному обчисленны порівняно з переглянутими 2,2% місяцем раніше. Жовтневе значення стало мінімальним із лютого 2021 року, коли було відзначено дефляцію. Консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав інфляцію минулого місяця на рівні 0,9%. Темпи зростання цін знижуються в Японії вже десятий місяць поспіль.

Акції Nissan Motor та Honda Motor дешевшають на 3,4% та 2,2% відповідно, виробника мотоциклів Yamaha - на 2,8%. Капіталізація виробників електроніки Casio Computer та Sony Group зменшується на 2,9%.

Список лідерів падіння очолює виробник косметики Shiseido, папери яких знецінюються на 14,3%.

Тим часом, ринкова вартість Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. зростає на 9,3%, Isuzu Motors - на 7,5%, Credit Saison - на 6,5%, Sapporo Holdings - на 5,4%, Sumco Corp. - на 2,9%, TDK Corp. та Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. - на 2,7%.

Китайський індекс Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng додають менше 0,1%.

На торгах у Гонконгу капіталізація Lenovo підвищується на 4,5%, Sino Biopharmaceutical - на 4,1%, Xinyi Solar Holdings - на 3,3%, Baidu Inc. - на 2,4%, Trip.com Group та China Mengniu Dairy - на 2,3%, PetroChina Co. та China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2%, CK Infrastructure Holdings - на 1,9%.

При цьому серед компонентів Hang Seng найсильніше знижуються котирування акцій виробника спортивного одягу Li Ning - на 3,5%.

Ціна паперів China Merchants Bank опускається на 3,4%, China Overseas Land & Investment - на 2,5%, Meituan - на 2,4%, Country Garden Services Holdings - на 2,2%, Link Real Estate Investment Trust - на 2,1%, JD Health International - на 1,6%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 1,5%, China Resources Land - на 1,4%.

Південнокорейський індекс Kospi зростає на 0,1%.

Котирування акцій сталеливарної Posco підвищуються на 1,9%, автомобільної Hyundai Motor - на 0,1%, найбільшого світового виробника напівпровідникової продукції та смартфонів Samsung Electronics Co. - на 0,3%.

При цьому вартість паперів авіакомпанії Korean Air Lines знижується на 1,2%.

Австралійський індикатор S&P/ASX 200 з відкриття ринку втратив 0,4%.

Виконувач обов'язків заступника голови Резервного банку Австралії (RBA) Меріон Колер назвала інфляцію в країні занадто високою і сказала, що наступний етап її повернення до цільових 2-3%, швидше за все, буде довшим за попередній, пише Trading Economics. Минулого тижня регулятор підвищив відсоткову ставку на 25 базисних пунктів - до максимальних за рік 4,35% - і вказав на ймовірність подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Капіталізація Rio Tinto знизилася на 0,2%, BHP виросла на 0,3%.