Ціни на золото падають, очікується 2% тижнева втрата, на тлі агресивних висловлювань з боку офіціалів ФРС

Ціни на золото трохи впали в п'ятницю і готові до різких тижневих втрат після того, як низка яструбиних коментарів з боку представників Федеральної резервної системи змусила ринки переглянути ставки на паузу в подальшому підвищенні процентних ставок.

Зниження попиту на безпечні притулки на тлі ослаблення побоювань щодо війни між Ізраїлем та Хамасом також призвело до зниження апетиту до золота.

Після 10%-го стрибка в жовтні, ціни на золото на початку листопада зіткнулися з сильною фіксацією прибутку, внаслідок чого жовтий метал цього тижня впав до більш ніж тритижневого мінімуму. Але ціни, як і раніше, залишалися біля позначки середини 1900 доларів.

О 07:11 EET спотове золото впало на 0,1% до $1957,01 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,4% до $1961,90 за унцію. Обидва інструменти втратять близько 2% цього тижня, що є найгіршим тижнем з кінця вересня.

Тим не менш, ціни на золото в четвер продемонстрували деяке зростання після невдалого аукціону казначейських облігацій, який стимулював зростання продажів державних облігацій, при цьому деякі трейдери переключилися на золото. Але відповідний стрибок прибутковості казначейських облігацій обмежив будь-який приріст золота.

Цього тижня долар відновився від шеститижневих мінімумів після серії агресивних коментарів представників ФРС. Голова Джером Пауелл попередив у четвер, що ФРС, як і раніше, не переконана в тому, що грошово-кредитна політика залишається досить обмежувальною, а також попередив, що стійка інфляція може спровокувати подальше підвищення ставок.

Його коментарі послідували за кількома аналогічними коментарями інших чиновників ФРС, які за тиждень знизили ціни на золото.

Очікування закінчення циклу підвищення ставок ФРС суттєво зросли минулого тижня після того, як трейдери інтерпретували коментарі Пауелла на засіданні як, начебто, менш войовничі. Хоча більша частина цих ставок, як і раніше, зберігається, ринки тепер стали менш впевненими в тому, що банк значно знизить ставки в 2024 році.

Високі відсоткові ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у зливки. Ця угода обмежила якийсь великий приріст золота, а оскільки ФРС має намір довше зберігати високі ставки, короткострокові перспективи жовтого металу залишаються невизначеними.

Серед промислових металів, ціни на мідь трохи впали в п'ятницю і досягли першого за три тижні падіння після низки економічних показників, що розчаровують, з Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, впали на 0,1% до $3,6303 за фунт і мали втратити 1,4% цього тижня.

Китай, найбільший у світі імпортер міді, вдруге цього року опинився на території дефляції, як показали дані у четвер. Цим даним передували невтішні дані з торгівлі, які вказували на посилення перешкод для найбільших економічних двигунів Китаю.