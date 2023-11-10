Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо дій ФРС та слабких прибутків у сфері технологій

Більшість азіатських акцій впали в п'ятницю, внаслідок яструбиних сигналів стосовно відсоткових ставок в США, тоді як слабкі доходи найбільших галузевих компаній, включаючи Softbank і SMIC, чинили тиск на акції технологічних компаній.

Регіональні акції слабо випереджали індекси Волл-стріт, які впали в четвер після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив, що відсоткові ставки все ще можуть зрости, тоді як невдалий аукціон казначейських облігацій також призвів до зростання прибутковості. Ф'ючерси на американські акції під час азіатських торгів залишалися незмінними.

Настрій щодо Азії залишався слабким, особливо після низки економічних показників Китаю, що розчаровують, які показали, що найбільша економіка регіону щосили намагається простимулювати витрати та зростання.

Технологічні індекси показали найгірші результати в Азії, при цьому гонконгський індекс Hang Seng лідирував із падінням на 1,6%. SMIC - найбільший виробник мікросхем у Китаї - показав найгірші результати в індексі, втративши більше 4% після того, як його прибуток у третьому кварталі впав на 80%.

Втрати акцій SMIC, які сигналізували про слабкість світового попиту на мікросхеми, що продовжується, відбилися на акціях інших виробників мікросхем. Акції Samsung Electronics Co Ltd втратили більше 1%, випередивши південнокорейсий KOSPI з таким же відривом, а акції TSMC, найбільшого у світі контрактного виробника мікросхем, втратили 0,4%.

Японський Nikkei 225 втратив 0,9% через різке падіння акцій виробників мікросхем, енергетики та технологій. Технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. показав найгірші результати в індексі, впавши більш ніж на 6% після того, як він зафіксував несподіваний збиток у вересневому кварталі.

Підрозділ Softbank з розробки чіпів Arm Holdings також висловив стурбованість з приводу млявого попиту на чіпи після публікації доходів, що розчаровують, і слабких прогнозів прибутку на початку цього тижня.

Окрім слабких прибутків, акції технологічних компаній також постраждали від різкого зростання прибутковості казначейських облігацій після агресивних коментарів з боку кількох представників ФРС цього тижня, особливо голови Джерома Пауелла.

Невдалий аукціон казначейських облігацій посилив побоювання з приводу уповільнення попиту на борг США, що спровокувало масштабний розпродаж державних облігацій і призвело до зростання прибутковості.

Слабкість технологій поширилася на більшість інших секторів. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,5%, а ф'ючерс на індійський індекс Nifty 50 вказав на слабке відкриття.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,9% і 0,7% відповідно, оскільки настрої щодо країни залишалися слабкими після кількох економічних показників, що розчаровують.

Дані в четвер показали, що у жовтні в країні почалася дефляція - це другий подібний інцидент цього року. Публікації передували дані, які показали різке зниження торговельного балансу та експорту Китаю.

Дані показники значною мірою спростували надії на те, що Пекін планує надати додаткову підтримку сектору нерухомості, що відчуває труднощі, і поставили китайські фондові індекси на нейтральний рівень наприкінці тижня.