S&P 500 та Nasdaq перервали успішну серію після промови Пауелла та аукціону казначейських облігацій

У четвер фондові індекси США закрилися зниженням, зафіксувавши найдовшу серію перемог для Nasdaq і S&P 500 за два роки, оскільки дохідність казначейських облігацій зросла після невдалого аукціону 30-річних облігацій і коментарів голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла.

Пауелл заявив, що представники центрального банку "не впевнені", що відсоткові ставки досить високі, щоб приборкати інфляцію, і, можливо, не отримано значної допомоги від покращення пропозиції товарів, послуг та робочої сили.

Акції трохи знизилися до коментарів Пауелла, оскільки дохідність зросла після слабкого аукціону за 30-річними казначейськими облігаціями на суму 24 мільярди доларів, при цьому попит на борг у 2,24 разу перевищував облігації, що продаються. Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє зросла на 12,8 базисних пунктів до 4,636%, після зростання на 4,654% за добу.

Пауелл «знов займає яструбину точку зору», - сказав Пітер Карділло, головний економіст з ринку в Spartan Capital Securities у Нью-Йорку. "Він запевняє ринок, що боротьба з інфляцією ще не виграна, і якщо цього вимагатимуть економічні умови, вони без вагань знову підвищать ставки", - сказав він.

"Якщо скласти всі ці зауваження, Пауелл закликає ринок не розслаблятися, і це чинить деякий тиск на акції".

Промисловий індекс Dow Jones впав на 220,33 пункту, або 0,65%, до 33 891,94, S&P 500 втратив 35,43 пункту, або 0,81 %, до 4 347,35, а індекс Nasdaq Composite втратив 128, 97 пунктів, або 0,94%, до 13 521,45.

Це зниження ознаменувало найбільше одноденне падіння для S&P і Nasdaq з 26 жовтня і найбільше для Dow з 27 жовтня.

Акції виросли на тлі пом'якшення економічних даних, включаючи щомісячний звіт про зайнятість, а також на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій США з багаторічних максимумів на тлі думки, що останнє засідання Федеральної резервної системи дало зрозуміти, що центральний банк завершив цикл підвищення ставок.

Після сильного зростання Волл-стріт минулого тижня темпи зростання сповільнилися, а зниження у четвер перервало восьмисесійну серію зростання індексу S&P 500 та дев'ятисесійну серію перемог індексу Nasdaq, найдовшу для кожного з них з листопада 2021 року.

Більшість трейдерів роблять ставку на те, що ФРС збереже процентні ставки без змін цього року, навіть після коментарів Пауелла, але тепер, за даними CME FedWatch Tool, зниження ставок у 2024 році розпочнеться пізніше.

Деякі політики цього тижня вже виступили з яструбиним тоном, щоб стримати очікування зниження ставок, деякі підкреслили, що підхід до політики залежить від даних.

Тим часом звіт Міністерства праці показав, що кількість заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня знизилася до 217 000, що вказує на те, що звільнення ще не прискорилися, незважаючи на ознаки охолодження ринку праці.

Акції Walt Disney підскочили на 6,9% завдяки квартальному прибутку та тому, що голлівудські актори досягли попередньої угоди з великими студіями.

Усі 11 основних секторів S&P показали зниження, на чолі з падінням у охороні здоров'я та споживчому секторі, де зниження становило близько 2% кожен.

Серед інших акцій напівпровідникової компанії Arm Holdings впали на 5,2% на тлі песимістичного прогнозу продажу третього кварталу.

На NYSE падаючі випуски перевищували за кількістю зростаючих у співвідношенні 2,7 до 1, а на Nasdaq випуски, що падають, перевищували за чисельністю зростаючих у співвідношенні 2,8 до 1.

Індекс S&P 500 встановив 19 нових 52-тижневих максимумів та 12 нових мінімумів, а Nasdaq зафіксував 47 нових максимумів та 321 новий мінімум.

Обсяг на біржах США становив 11,36 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,97 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.