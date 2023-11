Азіатські акції підтримуються звітами, Китай відстає від проблем із дезінфляцією

Більшість азіатських акцій трохи зросли в четвер, частково відновивши нещодавні втрати після серії позитивних звітів про прибутки та збитки, хоча побоювання з приводу Китаю після слабких даних щодо інфляції стримували зростання.

Китайські акції значною мірою відставали від своїх регіональних аналогів, торгуючись у діапазоні від фіксованого до мінімального після того, як дані показали, що у жовтні країна знову повернулася на територію дефляції.

Ця тенденція свідчить про більшу економічну слабкість найбільшої економіки Азії та вказує на посилення перешкод для регіону, оскільки Китай щосили намагається підтримати економічне зростання.

Ширші азіатські ринки в четвер все ж таки продемонстрували деяке зростання. Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5%, чому сприяли головним чином акції банків після сильних доходів National Australia Bank Ltd. Акції зросли на 1,3%, йдучи за збільшенням його річного прибутку.

Японський Nikkei 225 продемонстрував найкращий результат серед аналогів, піднявшись на 1% після сильних звітів Sony Corp та Nintendo Co Ltd цього тижня. Технологічний конгломерат SoftBank Group Corp. і виробник автомобілів Nissan Motor Co пізніше звітують про квартальний прибуток, причому акції обох компаній зросли раніше, ніж їх звіти.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4%, у той час, як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на позитивне відкриття.

Але більшість азіатських акцій цього тижня все ще зазнавали втрат, оскільки безліч яструбиних коментарів з боку представників Федеральної резервної системи США викликали сумніви щодо того, чи банк перестав підвищувати відсоткові ставки.

Декілька членів ФРС заявили, що стійка інфляція та економічна стійкість змусять центральний банк довше утримувати ставки на високому рівні та стимулюють потенційне підвищення ставок у грудні. Їхні коментарі прозвучали перед виступом голови Джерома Пауелла у четвер.

Під час свого виступу у середу Пауелл дав мало натяків на грошово-кредитну політику.

Тим не менш, перспектива підвищення процентних ставок у США на тривалий термін не обіцяє нічого хорошого для азіатських ринків. Слабкі економічні перспективи Китаю також передбачають появу нових перешкод регіону.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,1% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng знизився на 0,5%.

Урядові дані показали у четвер, що як споживча, так і виробнича інфляція скоротилися у жовтні, внаслідок чого країна вдруге цього року опинилася на території дефляції.

Дані інфляції також з'явилися слідом за розчаровуючими торговими даними за жовтень, тоді як дані минулого тижня показали стійку слабкість ділової активності в Китаї протягом місяця.

Слабкі жовтневі показники посилили побоювання щодо уповільнення економічного зростання в Китаї, а інвестори зробили ставку на додаткові заходи стимулювання з боку Пекіна для підтримки зростання.

Проте, більші втрати китайських акцій було стримано зростанням акцій нерухомості, які зросли на тлі повідомлень про те, що Пекін розглядає можливість вжиття додаткових заходів підтримки сектору.