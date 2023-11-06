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Ціни на золото падають, оскільки зростає схильність до ризику через ставки на паузу в діях ФРС

08:01 06.11.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок, оскільки будь-яке полегшення у зв'язку з потенційною паузою підвищення ставок Федеральною резервною системою було значною мірою компенсовано продажем трейдерами жовтого металу на користь більш ризикованих активів.

Минулого тижня золото продемонструвало деяке зростання, оскільки слабші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США у поєднанні з менш агресивними сигналами ФРС спровокували глибоке зниження долара та прибутковість казначейських облігацій.

Але будь-який значний потенціал зростання жовтого металу був обмежений, оскільки трейдери переважно орієнтувалися на ризиковані активи, такі як акції та валюти. Попит на на жовтий метал, як на прихісток, ще більше знизився через зниження премії за ризик у війні між Ізраїлем та Хамасом, позаяк у конфлікті не було жодних ознак ескалації.

Ізраїль відкинув заклики до припинення вогню, а в повідомленнях ЗМІ йшлося про те, що російська група найманців «Вагнер» планувала поставити системи ППО «Хезболлі».

Занепокоєння щодо конфлікту призвело до значного зростання цін на золото в жовтні. Але тепер, коли конфлікт навряд чи перекинеться на ширший регіон на Близькому Сході, трейдери зафіксували свій прибуток у жовтому металі.

О 05:11 EET спотове золото впало на 0,5% до $1984,24 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,4% до $1991,15 за унцію.

Трейдери тепер оцінюють ймовірність того, що ФРС не підвищуватиме ставки далі, становить 95,2%. Очікується, що центральний банк також почне знижувати ставки вже у червні 2024 року.

Але навіть за будь-якого зниження ставок, ФРС дала зрозуміти, що збереже базову ставку вище 5% як мінімум до кінця 2024 року.

Ставки в США, ймовірно, залишаться високими ще довгий час, чинячи тиск на недохідні активи, такі як золото. Ця угода чинила тиск на жовтий метал упродовж минулого року.

Серед промислових металів ціни на мідь у понеділок продемонстрували сильне зростання на тлі покращення апетиту до ризику.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у грудні, підскочили на 0,7% до $3,6987 за фунт на тлі деяких надій, що закінчення циклу підвищення ставок ФРС допоможе послабити тиск на глобальну промислову активність.

Увага також була зосереджена на ключових даних з торгівлі та інфляції з Китаю, найбільшого у світі імпортера міді.

Очікується, що дані з торгівлі, які будуть опубліковані у вівторок, дадуть більше інформації про імпорт міді до країни, який торік перебував у стагнації на тлі сповільнення економічного зростання.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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