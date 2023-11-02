Азіатські акції зростають на ралі технологічних компаній, після послаблення побоювань щодо ФРС; Китай відстає

Більшість азіатських акцій зросли у четвер, чому сприяло ралі в технологічному секторі, оскільки дещо посередні коментарі Федеральної резервної системи посилили ставки на те, що центральний банк закінчив серію підвищень процентних ставок.

Але китайські акції принесли невелике зростання, оскільки низка слабких економічних показників у країні тримала трейдерів осторонь.

Хоча ФРС у середу зберегла ставки на стабільному рівні, коментарі голови Джерома Пауелла вказують на те, що відсоткові ставки, можливо, не зростуть далі цього року, особливо на тлі охолодження економіки США. Це призвело до різкого падіння прибутковості казначейських облігацій США під час нічної торгівлі, що, своєю чергою, призвело до зростання акцій технологічних компаній.

Позитивне завершення торгів на Волл-стріт також забезпечило потужний імпульс для регіональних акцій, оскільки NASDAQ зафіксував впевнене зростання на тлі падіння прибутковості.

Технологічні азіатські індекси показали найкращі результати у четвер: гонконгський Hang Seng та південнокорейський KOSPI зросли на 1,8% та 2% відповідно. Індекс KOSPI виріс навіть незважаючи на те, що дані показали, що споживча інфляція в Кореї у жовтні зросла більше, ніж очікувалося.

Казначейські облігації США різко впали в ході одноденної торгівлі після того, як Пауелл заявив, що хоча ФРС ще має пройти довгий шлях, перш ніж досягти цільового показника інфляції в 2%, грошово-кредитні умови суттєво посилилися в останні місяці.

Пауелл, як і раніше, залишив двері відчиненими для подальшого потенційного підвищення ставок, але повторив, що вони залежатимуть від розвитку економіки США. Враховуючи, що його коментарі пролунали за кілька годин після публікації слабших, ніж очікувалося, даних щодо виробничої активності, інвестори роблять ставку на те, що охолодження економіки США зупинить подальше підвищення ставок.

Вищі ставки чинять тиск на акції технологічних компаній, зменшуючи їх потенціал майбутніх доходів. Ця тенденція вдарила по сектору, оскільки ФРС різко підвищила ставки минулого року.

Зростання акцій технологічних компаній допомогло австралійському індексу ASX 200 піднятися на 1,3%, незважаючи на те, що дані показали, що у вересні профіцит торговельного балансу країни впав до мінімуму за два з половиною роки.

Японський індекс Nikkei 225 додав 1,2%, продовжуючи зростання третю сесію поспіль, після того, як Банк Японії виступив із менш войовничим тоном, ніж багато хто очікував раніше цього тижня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на позитивне відкриття з огляду на те, що індекс сильно залежить від технологічного сектора.

Але, незважаючи на зростання у четвер, більшість азіатських ринків, як і раніше, переживали різкі втрати за жовтень. Хоча очікується, що ФРС не підвищуватиме ставки далі, вона також має намір утримувати їх на високому рівні протягом більш тривалого часу - сценарій, який, як очікується, обмежить будь-яке значне зростання на азійських ринках.

Цього тижня основна увага буде приділена ключовим даним щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які вийдуть у п'ятницю. Будь-які ознаки охолодження на ринку праці, ймовірно, прискорять зростання ставок на паузу ФРС цього року.

Технологічні інвестори також очікують на звіт про ключові доходи від виробника iPhone Apple Inc, який має бути опублікований пізніше в четвер.

Китайський Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,2%, у той час як індекс Shanghai Composite залишився без змін, оскільки, незважаючи на покращення настроїв до ризику, трейдери, як і раніше, значно насторожено ставляться до китайських ринків.

Низка слабких показників індексу менеджерів із закупівель цього тижня показала, що виробничий сектор Китаю скоротився в жовтні, що викликає сумніви в економічному відновленні цього року.

Слабкі дані посилили побоювання з приводу обвалу на ринку житла в Китаї, оскільки ціни на житло різко впали, а кілька великих забудовників все ще перебувають під загрозою дефолту.