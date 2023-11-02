Долар слідує за зниженням прибутковості казначейських облігацій, оскільки ставка ФРС залишається без змін

У четвер долар загалом упав, йдучи за зниженням прибутковості казначейських облігацій США, оскільки ринки все більше переконувалися в тому, що Федеральна резервна система закінчила агресивний цикл посилення грошово-кредитної політики, після того, як залишила ставки без змін.

У середу ФРС зберегла відсоткові ставки на стабільному рівні, як і очікувалося, оскільки політики щосили намагалися визначити, чи можуть фінансові умови бути досить жорсткими, щоб контролювати інфляцію.

Однак голова ФРС Джером Пауелл визнав, що недавнє ринкове зростання прибутковості казначейських облігацій, ставок за іпотечними кредитами та інших витрат на фінансування може мати власний вплив на економіку, доки вони зберігаються.

Це рішення підняло настрої на Волл-стріт, що поширилося і на азіатську сесію, давши невеликий імпульс чутливим до ризику австралійським та новозеландським доларам.

Австралійський долар зріс на 0,5% до тритижневого максимуму $0,6426, тоді як ківі аналогічним чином підскочив більш ніж на 0,5% і досяг двохтижневого максимуму $0,58825.

Долар загалом знизився разом із прибутковістю казначейських облігацій США, яка досягла багатотижневого мінімуму на початку азіатських торгів.

"Нам здається, що FOMC зараз перебуває в режимі очікування, хоч і в яструбиній манері, а не просто на паузі", - сказав головний економіст Wells Fargo Джей Брайсон. «Тобто ми вважаємо, що планка для подальшого підвищення ставок зараз вища, ніж кілька місяців тому».

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай відображає короткострокові очікування за процентними ставками, у четвер впала до майже двомісячного мінімуму в 4,9250%, тоді як еталонна прибутковість за 10-річними облігаціями впала до більш ніж двотижневого мінімуму в 4,707% .

По відношенню до долара євро зріс на 0,18% до $1,0589.

Індекс долара США знизився на 0,11% до 106,34.

Трейдери також дійшли ще більшого переконання в тому, що ставки в США могли досягти піку після того, як дані показали, що виробництво в США в жовтні різко скоротилося, хоча окремі дані вказують на все ще стійкий ринок праці, на якому, ймовірно, ФРС утримуватиме ставки на обмежувальному рівні довше.

"Нам, ймовірно, доведеться побачити деяку слабкість ринку праці, перш ніж буде досягнуто цільової інфляції", - сказав Лон Еріксон, портфельний менеджер Thornburg Investment Management.

«Це може зайняти деякий час, і це одна з причин, через яку ми, ймовірно, побачимо вищі ставки протягом більш тривалого часу».

За даними CME FedWatch tool, ринкові ціни показують майже 15% ймовірність того, що ФРС може почати зниження ставок вже в березні наступного року, порівняно з приблизно 10% ймовірністю тиждень тому.

Зниження курсу долара принесло деякий перепочинок єні, хоча вона залишилася на слабшій стороні від 150 за долар.

Востаннє японська валюта трималася на рівні 150,44 за долар, опустившись раніше цього тижня до річного мінімуму в 151,74 за долар після рішення Банку Японії (BOJ) з грошово-кредитної політики.

Інвестори все ще намагалися усвідомити наслідки часткового коригування центральним банком своєї суперечливої політики контролю за прибутковістю облігацій - крок, який викликав різноспрямовану реакцію японського ринку облігацій та валюти.

"Це майже схоже на кінець шляху для YCC, але ступінь, в якому Банк Японії буде втручатися в ринок JGB, якщо прибутковість за 10-річними облігаціями підніметься вище 1%, поки неясна", - сказав Том Кенні, старший міжнародний економіст ANZ.

«Ми думаємо, що Банк Японії буде задоволений тим, що прибутковість за довгостроковими облігаціями зростатиме впорядкованим чином, і що інтервенція, швидше за все, відбудеться, якщо зміни будуть волатильними».

Фунт зріс на 0,35% до $1,2192 напередодні рішення Банку Англії за ставкою, пізніше в четвер, згідно з яким центральний банк, як очікується, збереже ставки без змін.