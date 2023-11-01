Фінансові новини
- |
- 01.11.23
- |
- 17:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єна призупинила падіння після того, як провідний валютний дипломат Японії посилив попередження про втручання
08:49 01.11.2023 |
Єна, що похитнулася, в середу знайшла опору на тлі відновлення загроз інтервенції з боку Японії, а також того, що інвестори зосередили свою увагу на засіданні Федеральної резервної системи з питань політики пізніше того ж дня.
Очікується, що відсоткові ставки в США залишаться на колишньому рівні, хоча публікація інформації про рефінансування казначейством може вплинути на ринок облігацій.
Впавши у вівторок на 1,7% до річного мінімуму в 151,74 за долар, єна стабілізувалася на рівні 151,32 у торгівлі в Азії після різкіших, ніж зазвичай, зауважень провідного валютного дипломата Японії Масато Канди.
"Спекулятивна торгівля, схоже, є основним фактором, що стоїть за недавнім рухом валюти", - сказав Канда журналістам у Токіо, додавши, що влада "готова" відповісти.
Банк Японії у вівторок підвищив прогнози щодо інфляції, але не відсоткові ставки. Він перевизначив свій ліміт на 1% на прибутковість 10-річних державних облігацій як базову ставку, а не як жорстку межу.
На ринку це коригування політики не було розцінене як достатнє, щоб закрити величезний розрив у відсоткових ставках між Японією та іншими країнами, який був відповідальний за падіння єни цього року на 13%.
«Давайте не забуватимемо, що Банк Японії нормалізує політику зі смішно низького рівня», - сказав Клаудіо Ірігойєн, керівник глобального економічного відділу Bank of America Global Research.
«Диференціал відсоткових ставок, як і раніше, значно збільшується на користь США. Таким чином, нормалізація... відбувається відносно швидко за стандартами Банку Японії, але відносно повільно порівняно з тим, що ми спостерігаємо у світі».
Макростратег Deutsche Bank Алан Раскін заявив, що падіння курсу єни, незважаючи на коригування Банку Японії, показує, очевидніше, ніж будь-коли, що поворот курсу долара до єни, ймовірно, буде обумовлений доларом і станом економіки США.
У вівторок вона також торгувалася нижче 160 євро, вперше з 2008 року, а потім трохи відновився до 159,92 в середу.
Інші рухи валюти були здебільшого скромними, хоча новозеландський долар упав на 0,3% до $0,5808 і наближався до річного мінімуму, оскільки м'якіші, ніж прогнозувалося, дані щодо зайнятості зміцнили очікування припинення підвищення процентних ставок.
Фунт стерлінгів упав до $1,2125, а євро, який постраждав від показників економічного зростання Європи, що злегка розчаровують, у вівторок, впав на 0,1% до $1,0567.
"Дані показують, що підвищення процентних ставок Європейським центральним банком на 450 базисних пунктів... спрямоване на обмеження попиту", - сказала аналітик ЦБА Керол Конг. "За нашими оцінками, економіка єврозони зараз перебуває в рецесії".
Індикатори виробничої активності в Китаї, Японії та Південній Кореї показали зниження активності, що затягнуло валюти, схильні до ризику торгівлі.
Австралійський долар упав на 0,1% до $0,6630. Китайський юань трохи знизився до 7,3190 за долар.
Зниження ліквідності на фінансових ринках призвело до того, що міжбанківські ставки для небанківських організацій зросли до 50% у середу та 6% у вівторок.
Індекс долара США поволі піднявся до 106,75.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд змінив правила експорту агропродукції в умовах воєнного стану
|Остін: РФ переможе без нашої допомоги Україні
|Кабмін в останній день виконав «маяк» МВФ про наглядову раду Оператора ГТС
|Скандал з продуктами для ЗСУ. Аудит Рахункової палати підтвердив завищення цін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запустив Tap to Pay на iPhone для підприємців та бізнесу в Україні
У РУБРИЦІ
|Долар зміцнюється до євро та фунта перед публікацією рішень ФРС
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,2454 грн/$1
|Європейські акції зростають; Засідання ФРС у центрі уваги
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.11.23
|Доля NPL в банковском секторе за 9мес. 2023г сократилась на 0,2 п.п. - НБУ
|Єна призупинила падіння після того, як провідний валютний дипломат Японії посилив попередження про втручання
|Втрати золота поглиблюються перед рішенням ФРС за ставкою, мідь потерпає від проблем Китаю
Бізнес
|Citroen представив нове покоління C3
|Resident Evil Village для iPhone 15 Pro: 60 к/с у Full HD+, масштабування MetalFX та налаштування графіки, як на ПК
|Науковці разом з Honda розробили сенсор, схожий на людську шкіру - це дозволить вдосконалити людиноподібних роботів
|vivo X100 з процесором Dimensity 9300, 1 ТБ пам'яті та Android 14 встановив новий рекорд AnTuTu, набравши майже 2,25 млн балів
|Мессі отримав восьмий «Золотий м'яч»
|Facebook та Instagram запускають передплату без реклами — за ціною від 10 євро на місяць
|Учбові транспортні засоби тепер позначатимуть по-новому