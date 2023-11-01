Єна призупинила падіння після того, як провідний валютний дипломат Японії посилив попередження про втручання

Єна, що похитнулася, в середу знайшла опору на тлі відновлення загроз інтервенції з боку Японії, а також того, що інвестори зосередили свою увагу на засіданні Федеральної резервної системи з питань політики пізніше того ж дня.

Очікується, що відсоткові ставки в США залишаться на колишньому рівні, хоча публікація інформації про рефінансування казначейством може вплинути на ринок облігацій.

Впавши у вівторок на 1,7% до річного мінімуму в 151,74 за долар, єна стабілізувалася на рівні 151,32 у торгівлі в Азії після різкіших, ніж зазвичай, зауважень провідного валютного дипломата Японії Масато Канди.

"Спекулятивна торгівля, схоже, є основним фактором, що стоїть за недавнім рухом валюти", - сказав Канда журналістам у Токіо, додавши, що влада "готова" відповісти.

Банк Японії у вівторок підвищив прогнози щодо інфляції, але не відсоткові ставки. Він перевизначив свій ліміт на 1% на прибутковість 10-річних державних облігацій як базову ставку, а не як жорстку межу.

На ринку це коригування політики не було розцінене як достатнє, щоб закрити величезний розрив у відсоткових ставках між Японією та іншими країнами, який був відповідальний за падіння єни цього року на 13%.

«Давайте не забуватимемо, що Банк Японії нормалізує політику зі смішно низького рівня», - сказав Клаудіо Ірігойєн, керівник глобального економічного відділу Bank of America Global Research.

«Диференціал відсоткових ставок, як і раніше, значно збільшується на користь США. Таким чином, нормалізація... відбувається відносно швидко за стандартами Банку Японії, але відносно повільно порівняно з тим, що ми спостерігаємо у світі».

Макростратег Deutsche Bank Алан Раскін заявив, що падіння курсу єни, незважаючи на коригування Банку Японії, показує, очевидніше, ніж будь-коли, що поворот курсу долара до єни, ймовірно, буде обумовлений доларом і станом економіки США.

У вівторок вона також торгувалася нижче 160 євро, вперше з 2008 року, а потім трохи відновився до 159,92 в середу.

Інші рухи валюти були здебільшого скромними, хоча новозеландський долар упав на 0,3% до $0,5808 і наближався до річного мінімуму, оскільки м'якіші, ніж прогнозувалося, дані щодо зайнятості зміцнили очікування припинення підвищення процентних ставок.

Фунт стерлінгів упав до $1,2125, а євро, який постраждав від показників економічного зростання Європи, що злегка розчаровують, у вівторок, впав на 0,1% до $1,0567.

"Дані показують, що підвищення процентних ставок Європейським центральним банком на 450 базисних пунктів... спрямоване на обмеження попиту", - сказала аналітик ЦБА Керол Конг. "За нашими оцінками, економіка єврозони зараз перебуває в рецесії".

Індикатори виробничої активності в Китаї, Японії та Південній Кореї показали зниження активності, що затягнуло валюти, схильні до ризику торгівлі.

Австралійський долар упав на 0,1% до $0,6630. Китайський юань трохи знизився до 7,3190 за долар.

Зниження ліквідності на фінансових ринках призвело до того, що міжбанківські ставки для небанківських організацій зросли до 50% у середу та 6% у вівторок.

Індекс долара США поволі піднявся до 106,75.