Азіатські фондові індекси знизилися на тлі занепокоєння щодо ФРС та Китаю; Nikkei росте слідом за заявами Банку Японії

Більшість азіатських акцій у середу рухалися в діапазоні від нуля до мінімуму, оскільки слабкі дані щодо Китаю та очікування рішення Федеральної резервної системи за ставкою послабили настрої, тоді як Nikkei різко виріс після того, як Банк Японії сигналізував про деякі зміни у своїй ультра- голубиної політики.

Регіональні акції отримали деякі позитивні сигнали від сильних результатів на Уолл-стріт. Але акції в цілому залишалися пригніченими через рішення ФРС за ставкою, яке має бути ухвалене пізніше того ж дня.

Очікується, що центральний банк збереже ставки на колишньому рівні, але також, ймовірно, повторить свою позицію щодо ставок: «вище у довгостроковій перспективі» - сценарій, який віщує ще більше проблем для ризикових активів.

На додаток до невизначеності, слабкі показники ділової активності в Китаї продовжували надходити, що свідчить про сталу економічну слабкість найбільшої економіки Азії.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite торгувалися в діапазоні від нуля до мінімуму, тоді як гонконгський Hang Seng втратив 0,2% після того, як дослідження приватного індексу менеджерів із закупівель (PMI) показало несподіване скорочення виробничої активності у жовтні.

Дані були опубліковані через день після того, як урядове дослідження показало аналогічний спад, оскільки великий виробничий сектор країни зіткнувся з новими перешкодами через уповільнення закордонного попиту на китайські товари.

Результати показали, що заходи стимулювання з боку Пекіна досі лише обмежений вплив на економіку і що, ймовірно, будуть потрібні додаткові державні витрати, щоб витягнути китайську економіку з трирічного спаду. Ця ідея також призвела до того, що інвестори значною мірою відвернулися від китайських ринків.

Дані Bloomberg показали, що в жовтні іноземні інвестори залишалися нетто-продавцями китайських акцій.

Інші азіатські акції у середу продемонстрували деяке зростання. Австралійський індекс ASX 200 додав 0,5%, оскільки дані показали деяке покращення місцевої виробничої активності.

Індекс KOSPI Південної Кореї зріс на 0,6%, незважаючи на те, що дані у жовтні показали розчарування як щодо імпорту, так і експорту. Однак у країні зненацька з'явився профіцит торговельного балансу.

Більшість індексів Південно-Східної Азії торгувалися в діапазоні від флету до мінімального, переймаючи слабкість з Китаю, тоді як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на невелике зниження.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX були єдиними лідерами дня, піднявшись на 2% кожен після того, як Банк Японії в основному зберіг свою ультра-блакитну позицію у вівторок.

Рішення Банку Японії лише трохи розширити політику контролю над кривою прибутковості розчарувало трейдерів, які сподіваються більш агресивні дії. Також спостерігалася повільніша зміна цін на ринках у бік від «голубиного» прогнозу банку, що вказує на легкі грошово-кредитні умови для місцевих акцій.

Ця ідея призвела до різкого зростання японських акцій цього року з огляду на те, що Банк Японії є єдиним великим центральним банком, який все ще підтримує негативні відсоткові ставки. Банк також підтвердив свою відданість продовженню політики купівлі активів та кількісного пом'якшення.

Оптимізм щодо Банку Японії допоміг місцевим акціям зрости після даних, що свідчать про стійкий спад у виробничому секторі Японії.