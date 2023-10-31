Фінансові новини
- |
- 31.10.23
- |
- 10:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції падають на тлі слабких індексів ділової активності Китаю; Nikkei виріс на тлі оптимістичної позиції Банку Японії
08:33 31.10.2023 |
Більшість азіатських акцій впали у вівторок на тлі слабших, ніж очікувалося, показників ділової активності в Китаї, хоча індекс Nikkei відіграв більшість ранніх втрат після того, як Банк Японії виступив із менш войовничим тоном, ніж очікували ринки.
Виробничий сектор Китаю несподівано скоротився у жовтні, тоді як зростання у невиробничому секторі суттєво сповільнилося, як показали дані індексу менеджерів із закупівель (PMI).
Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,3% відповідно, а індекс Hang Seng втратив 1%, оскільки дані показали, що недавні заходи стимулювання Пекіна забезпечили лише обмежений імпульс китайському бізнесу.
Слабкість китайських ринків поширилася і ширшу Азію, враховуючи роль країни як ключового торгового центру у регіоні.
Занепокоєння щодо Китаю також значною мірою компенсувало сильне зростання акцій Волл-стріт, яке виграло від відродження акцій технологічних компаній. Цього тижня увага також буде зосереджена на ключових квартальних доходах виробника iPhone Apple Inc, який має кілька великих постачальників в Азії.
Південнокорейський індекс KOSPI, який сильно залежить від торгівлі з Китаєм, впав на 1,1%, оскільки позитивний прибуток важкоатлета індексу Samsung Electronics забезпечив обмежене зростання.
Акції гіганта електроніки впали на 1% після того, як він показав свій найкращий квартальний прибуток цього року і заявив, що бум штучного інтелекту підтримуватиме попит на чіпи до 2024 року. Але його прибуток також упав майже на 80%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дані з промислового виробництва та роздрібного продажу з Південної Кореї показали деякі ознаки відновлення.
Австралійський індекс ASX 200 торгувався майже без змін, тоді як індійський індекс Nifty 50 відкрився трохи вищим.
Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,7%, а ширший індекс TOPIX додав 0,6% після того, як Банк Японії зберіг відсоткові ставки негативними та вніс мінімальні зміни до своєї політики контролю кривої прибутковості.
Хоча Банк Японії дав зрозуміти, що надасть більшої гнучкості в операціях YCC, цей крок багато в чому розчарував інвесторів, які сподіваються на агресивніші зміни в політиці. Банк Японії також заявив, що продовжить поточні темпи купівлі активів.
Це принесло значне полегшення японським акціям, враховуючи, що це передбачає легкі монетарні умови в найближчому майбутньому, на відміну від зростання відсоткових ставок у більшості інших великих економік.
Місцеві акції перевершили дані, які показали, що промислове виробництво та роздрібні продажі у вересні зросли менше, ніж очікувалося.
Інвестори також значною мірою проігнорували попередження Банку Японії про те, що інфляція буде вищою, ніж спочатку очікувалося, і що економічне зростання найближчими роками буде зміщене у бік зниження.
Тим не менш, більше зростання було обмежене, оскільки інвестори причаїлися перед завершенням засідання Федеральної резервної системи цієї середи. Хоча центральний банк має намір залишити ставки на колишньому рівні, очікується, що він також підтвердить свою позицію щодо підвищення відсоткових ставок у довгостроковій перспективі - тенденція, яка не обіцяє нічого хорошого для азіатських ринків.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Україна та США створили гібридні системи ППО FrankenSAM
|У Верховній Раді ініціюють відкликання нардепа Безуглої з комітету нацбезпеки
|Кабінет міністрів хоче ввести новий податок на землю в Україні, пропонується стягувати податок за заповідні землі
|Німеччина передала Україні новий пакет допомоги з IRIS-T, боєприпасами і БТР
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Азіатські акції падають на тлі слабких індексів ділової активності Китаю; Nikkei виріс на тлі оптимістичної позиції Банку Японії
|Єна падає, оскільки Банк Японії в основному залишається на колишньому рівні, але коригує межу прибутковості
|Індекси Волл-стріт закрилися різким зростанням, чому сприяла динаміка звітів
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,3916 грн/$1
|ЄЦБ продовжує тиснути на банки з метою послаблення їхніх зв’язків з РФ
|Європейські акції зростають, оскільки доходність облігацій знижується; Siemens Energy рине вгору
Бізнес
|Xiaomi 14 Pro - Snapdragon 8 Gen 3, камери Leica, 120-Гц дисплей WQHD+ і 120-Вт зарядка
|Xiaomi 14 - Snapdragon 8 Gen 3, три 50-МП камери, 120-Гц дисплей рекордної яскравості
|Британія створить перший у світі інститут безпеки штучного інтелекту, - Сунак
|Google Пошук відтепер показуватиме «історію зображення» — для допомоги у виявленні фейків
|Qualcomm анонсувала Snapdragon 8 Gen 3 — штучний інтелект у вашій кишені
|Функція, яку ніхто не просив: X/Twitter запустив аудіо- та відеодзвінки на платформі
|Автовиробники очікують сповільнення попиту на електромобілі