Азіатські акції падають на тлі слабких індексів ділової активності Китаю; Nikkei виріс на тлі оптимістичної позиції Банку Японії

Більшість азіатських акцій впали у вівторок на тлі слабших, ніж очікувалося, показників ділової активності в Китаї, хоча індекс Nikkei відіграв більшість ранніх втрат після того, як Банк Японії виступив із менш войовничим тоном, ніж очікували ринки.

Виробничий сектор Китаю несподівано скоротився у жовтні, тоді як зростання у невиробничому секторі суттєво сповільнилося, як показали дані індексу менеджерів із закупівель (PMI).

Індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% та 0,3% відповідно, а індекс Hang Seng втратив 1%, оскільки дані показали, що недавні заходи стимулювання Пекіна забезпечили лише обмежений імпульс китайському бізнесу.

Слабкість китайських ринків поширилася і ширшу Азію, враховуючи роль країни як ключового торгового центру у регіоні.

Занепокоєння щодо Китаю також значною мірою компенсувало сильне зростання акцій Волл-стріт, яке виграло від відродження акцій технологічних компаній. Цього тижня увага також буде зосереджена на ключових квартальних доходах виробника iPhone Apple Inc, який має кілька великих постачальників в Азії.

Південнокорейський індекс KOSPI, який сильно залежить від торгівлі з Китаєм, впав на 1,1%, оскільки позитивний прибуток важкоатлета індексу Samsung Electronics забезпечив обмежене зростання.

Акції гіганта електроніки впали на 1% після того, як він показав свій найкращий квартальний прибуток цього року і заявив, що бум штучного інтелекту підтримуватиме попит на чіпи до 2024 року. Але його прибуток також упав майже на 80%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Дані з промислового виробництва та роздрібного продажу з Південної Кореї показали деякі ознаки відновлення.

Австралійський індекс ASX 200 торгувався майже без змін, тоді як індійський індекс Nifty 50 відкрився трохи вищим.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 0,7%, а ширший індекс TOPIX додав 0,6% після того, як Банк Японії зберіг відсоткові ставки негативними та вніс мінімальні зміни до своєї політики контролю кривої прибутковості.

Хоча Банк Японії дав зрозуміти, що надасть більшої гнучкості в операціях YCC, цей крок багато в чому розчарував інвесторів, які сподіваються на агресивніші зміни в політиці. Банк Японії також заявив, що продовжить поточні темпи купівлі активів.

Це принесло значне полегшення японським акціям, враховуючи, що це передбачає легкі монетарні умови в найближчому майбутньому, на відміну від зростання відсоткових ставок у більшості інших великих економік.

Місцеві акції перевершили дані, які показали, що промислове виробництво та роздрібні продажі у вересні зросли менше, ніж очікувалося.

Інвестори також значною мірою проігнорували попередження Банку Японії про те, що інфляція буде вищою, ніж спочатку очікувалося, і що економічне зростання найближчими роками буде зміщене у бік зниження.

Тим не менш, більше зростання було обмежене, оскільки інвестори причаїлися перед завершенням засідання Федеральної резервної системи цієї середи. Хоча центральний банк має намір залишити ставки на колишньому рівні, очікується, що він також підтвердить свою позицію щодо підвищення відсоткових ставок у довгостроковій перспективі - тенденція, яка не обіцяє нічого хорошого для азіатських ринків.