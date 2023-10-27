Азіатські акції відновлюються на тлі ослаблення падіння технологій, але очікуються щотижневі втрати

Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю, при цьому акції технологічних компаній відіграли різкі втрати цього тижня на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій, хоча більшість регіональних індексів, як і раніше, йшли до тижневих втрат.

Невизначеність з приводу війни між Ізраїлем і Хамасом і зростання прибутковості призвели до того, що азіатські ринки зазнали різких втрат цього тижня, тоді як очікування серії великих засідань центральних банків наступного тижня також утримувало інвесторів значною мірою не схильними до ризику.

Середні звіти з Волл-стріт також послужили слабким сигналом для акцій регіональних компаній, особливо технологічного сектора.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,8% у п'ятницю, але був одним із найгірших показників цього тижня, знизившись на 2,7%, оскільки акції важковагових технологічних компаній різко впали.

Втрати в акціях японських технологічних компаній поставили Nikkei 225 на шлях тижневого зниження на 1%, незважаючи на те, що в п'ятницю індекс зріс на 1,5%.

Дані показали, що в жовтні інфляція в Токіо зросла більше, ніж очікувалося, вказуючи на відновлення загальнонаціональної інфляції і потенційно викликаючи агресивніший настрій з боку Банку Японії, коли він зустрінеться найближчого вівторка.

Гонконгський Hang Seng показав себе серед кращих динаміків, піднявшись на 1,6% у п'ятницю і залишаючись у рамках помірно позитивного тижня. Але індекс все ще торгувався поблизу 11-місячного мінімуму, досягнутого на початку жовтня.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на сильніше відкриття після того, як індекс падав шість сесій поспіль. Але акції Nifty цього тижня показали найгірші результати в Азії, опустившись на 3,5% через присутність у сфері високих технологій.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася в ході торгів, що принесло деяке полегшення технологічному сектору, оскільки настрої покращилися на тлі сильніших, ніж очікувалося, даних щодо валового внутрішнього продукту. Але дохідність, як і раніше, залишалася в межах багаторічних піків, і засідання ФРС наступного тижня значною мірою має визначити її спрямування.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,4% і 0,2% відповідно і були одними з найкращих в Азії цього тижня після того, як уряд оголосив про масштабний випуск облігацій для стимулювання місцевого економічного зростання.

Обидва індекси, а також Hang Seng, мали завершити тиждень зростанням на 0,2-0,4%.

Дані у п'ятницю також показали, що прибуток китайської промисловості у вересні трохи покращився, але цього року все ще знизився на 9%.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,5% у п'ятницю на тлі деякого оптимізму щодо Китаю, але цього тижня мав втратити 0,8%.

Хоча в п'ятницю регіональні акції продемонстрували деяке зростання, настрої залишалися переважно негативними напередодні засідання Федеральної резервної системи наступного тижня.

Очікується, що центральний банк збереже ставки на колишньому рівні. Але представники ФРС залишили двері відчиненими як мінімум для ще одного підвищення ставки цього року. Ставки в США також залишатимуться високими протягом тривалого часу.

Будь-які яструбині сигнали з боку центрального банку США, ймовірно, спровокують нові втрати на фондовому ринку.