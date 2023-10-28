Азіатські акції падають слідом за американськими технологічними компаніями, Nikkei впав на 2%

Більшість азіатських акцій різко впали в четвер, при цьому акції регіональних технологічних компаній пішли за нічним зниженням своїх аналогів у США, тоді як стрибок прибутковості облігацій та невизначеність щодо грошово-кредитної політики Японії призвели до втрат Nikkei.

Індекси Волл-стріт у середу закрилися зниженням, оскільки стрибок прибутковості казначейських облігацій призвів до того, що інвестори здебільшого не звернули уваги на сильні прибутки Meta Platforms Inc та IBM. Alphabet Inc, материнська компанія Google, також зазнала різких збитків, впавши майже на 10% після звітів за третій квартал, що розчаровують.

Це передало слабкість азіатським ринкам, при цьому японський Nikkei 225 лідирував із втратами, оскільки акції місцевих технологічних компаній розгорнули нещодавнє зростання. Інші технологічні індекси, такі як південнокорейський KOSPI та гонконгський Hang Seng, також продемонстрували різке зниження, втративши від 0,7 до 2,2%. Індекс KOSPI впав навіть незважаючи на те, що дані показали, що економічне зростання в третьому кварталі виявилося більшим, ніж очікувалося.

Nikkei втратив 2,1% на ранкових торгах і був одним із найгірших показників в Азії за день. Технологічні важковаговики Advantest Corp., Tokyo Electron Ltd. та SoftBank Group Corp., акції яких на початку цього тижня продемонстрували сильне зростання, стали лідерами падіння індексу.

Стрибок прибутковості 10-річних японських облігацій на 2% потряс місцеві акції, так само як і ослаблення єни після рівня 150, внаслідок чого японська валюта наблизилася до 33-річного мінімуму.

Стрибок прибутковості та послаблення єни посилили побоювання, що Банк Японії розгляне можливість посилення своєї надм'якої політики на засіданні наступного вівторка. У повідомленнях ЗМІ раніше цього тижня йшлося про те, що банк розглядає можливість розширення політики контролю над кривою прибутковості на тлі зростаючого тиску з боку боргового та валютного ринків.

Зростання прибутковості казначейських облігацій США, яка відновила підйом до багаторічних піків, сколихнуло азіатські ринки, оскільки інвестори причаїлися перед засіданням Федеральної резервної системи наступного тижня. У центрі уваги також ключові дані щодо валового внутрішнього продукту США за третій квартал, які будуть опубліковані пізніше того ж дня.

Австралійський індекс ASX 200 знизився на 1%, оскільки дані показали стійке зниження експортних цін у третьому кварталі. Очікування підвищення процентних ставок з боку Резервного банку також вплинули на настрої щодо австралійських акцій.

Компанія Azure Minerals Ltd опинилася серед небагатьох яскравих плям на австралійських ринках, піднявшись на 43% після того, як компанія заявила, що прийняла пропозицію про поглинання за 1,6 млрд австралійських доларів (1 млрд доларів) від чилійської SQM - найбільшого у світі виробника літію.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на більш слабке відкриття, враховуючи високу залежність країни від американських технологій. Минулого тижня індійські акції особливо сильно постраждали від поєднання фіксації прибутку та неприйняття технологій.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,4% відповідно у четвер після різкого відновлення з мінімумів 2023 року раніше цього тижня.

Новини про збільшення видатків на стимулювання економіки в Китаї після того, як уряд оголосив про випуск облігацій на суму 1 трильйон юанів (136 мільярдів доларів США), спровокували цього тижня сильне відновлення китайських акцій.

Але чинники, які вдарили по китайських ринках цього року, все ще продовжують діяти: інвестори продовжують турбуватися про мляве економічне зростання та потенційну боргову кризу на ринку нерухомості.