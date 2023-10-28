Долар міцний, а єна слабшає до тривожного для інвесторів рівня

Долар був стійким у четвер, вагаючись близько тижневого максимуму, оскільки дохідність казначейських облігацій зросла, а апетит інвесторів до більш ризикованих валют знизився, тоді як єна подолала позначку 150 за долар, що змусило трейдерів нервувати з приводу перспективи інтервенції.

Японська єна за ніч досягла нового річного мінімуму 150,32 за долар і востаннє перебувала на позначці 150,26.

Міністр фінансів Японії Шуничі Судзукі у четвер застеріг інвесторів від повторного продажу єни, заявивши, що влада уважно стежить за подіями. "Я, як і раніше, стежу за рухами ринку з почуттям невідкладності", - заявив він журналістам у своєму міністерстві.

Поріг 150, за яким уважно стежать, інвестори сприймають як небезпечну зону, яка може спровокувати втручання з боку японської влади. Судзукі не дав прямих коментарів щодо можливості втручання.

Дані щодо ВВП США, які будуть опубліковані пізніше в четвер, є ключовим ризиком для долара щодо єни, на думку Керол Конг, валютного стратега Банку Співдружності Австралії, яка сказала, що сильний звіт може чинити тиск на прибутковість американських облігацій і призвести до тестування нових мінімумів єни.

Нещодавній стрибок світових процентних ставок посилює тиск на Банк Японії, який вимагає наступного тижня змінити контроль за прибутковістю облігацій. Джерела Reuters повідомили, що підвищення існуючої межі прибутковості, встановленої три місяці тому, обговорюється як можливість.

Австралійський долар впав до 11-місячного мінімуму $0,6276 і востаннє падав на 0,35% до $0,6287. Несподівано високі показники інфляції у середу посилили очікування подальшого підвищення процентних ставок.

Новозеландський долар також досяг 11-місячного мінімуму $0,5780 і востаннє падав на 0,22% до $0,5788.

Прибутковість за 10-річними казначейськими облігаціями США поступово зросла, відновивши рух до 16-річного піку в 5,0%, який був ненадовго пробитий у понеділок. Прибутковість 10-річних облігацій зросла на 1 базисний пункт до 4,964% на азіатських торгах.

Змішані корпоративні звіти в США також вплинули на схильність до ризику.

"Ринки демонструють нові ознаки занепокоєння результатами корпоративних звітів у США, які є додатковим джерелом волатильності", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

Тим часом канадський долар впав на 0,07% по відношенню до долара США, до 1,38 за долар, після того, як Банк Канади зберіг ключову ставку овернайт на рівні 5,0%, як і очікувалося, але залишив двері відчиненими для подальшого підвищення ставок, для подолання інфляції.

Євро практично не змінився і становив $1,0562 напередодні політичного рішення Європейського центрального банку.

Очікується, що ЄЦБ сьогодні збереже відсоткові ставки без змін на рекордно високому рівні, перервавши 15-місячну серію підвищень. Він може обговорити швидше скорочення свого надмірного портфеля державного боргу, оскільки він бореться з надмірною інфляцією.

"Оскільки європейська економіка слабшає, а інфляція сповільнюється, ми очікуємо, що увага незабаром перейде на ймовірні терміни зниження ставок", - сказав Конг із ЦБ.

«На даному етапі ми маємо перше зниження, заплановане на червень 2024 року. М'які європейські економічні дані та негативна різниця відсоткових ставок між Європою та США, ймовірно, стримуватимуть курс євро/долар».

Востаннє фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2097, впавши на 0,09% за день, і має тенденцію до тижневого зниження на 0,5%.

По відношенню до кошика валют долар торгувався на позначці 106,58, мало не досягнувши тижневого максимуму 106,61, якого він досяг у середу.