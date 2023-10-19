Ціни на золото знижуються, оскільки нервозність ФРС компенсує попит на активи-прихістіки

Ціни на золото відкотилися від більш ніж двомісячних максимумів у четвер через обережність перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, що дещо компенсувало попит на безпечні активи, який підігрівається війною між Ізраїлем та ХАМАС.

Жовтий метал різко подорожчав цього тижня, оскільки ескалація конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС посилила побоювання щодо його поширення на ширший близькосхідний регіон, що, своєю чергою, посилило попит на традиційні безпечні гавані.

Але ця торгівля була перервана відновленням долара, тоді як прибутковість казначейських облігацій США знову підскочила до багаторічних максимумів, оскільки ринки готувалися до вищих процентних ставок.

Тим не менш, ціни на золото залишалися в межах видимості більш ніж двомісячного піку, який було досягнуто на початку цього тижня, оскільки ринки очікували на нові події в конфлікті між Ізраїлем і ХАМАС. Скасування саміту між лідерами США, Єгипту та Палестини також стимулювало зростання попиту на жовтий метал.

Спотове золото о 06:31 EET впало на 0,1% до $1946,51 за унцію, тоді як втрати ф'ючерсів на золото були помітнішими: ф'ючерси впали на 0,5% до $1958 35 за унцію.

Але те, чи зможе золото піднятися вище, залишалося під питанням, особливо перед виступом Пауелла, в якому, як багато хто очікує, голова ФРС повторить свою позицію щодо відсоткових ставок, які будуть вищими на довго.

Зростання прибутковості казначейських облігацій цього тижня показало, що ринки також розраховують на вищі відсоткові ставки, особливо після того, як недавні дані вказали на несподіване зростання інфляції в США. Нічні коментарі інших представників ФРС також підтвердили яструбиний прогноз банку.

Долар виграв від цих спекуляцій, піднявшись за ніч на 0,3% і перервавши ралі на більшості сировинних ринків, включаючи золото.

Вищі відсоткові ставки не обіцяють нічого хорошого для недохідних активів, таких як золото, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестування в такі активи порівняно з безпечними казначейськими облігаціями. Долар також виграє від такого сценарію, який впливає на ціну золота.

Серед промислових металів ціни на мідь впали в четвер, опинившись під тиском побоювань обвалу ринку нерухомості в Китаї.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до $3,5713 за фунт. Хоча червоний метал продемонстрував деяке зростання завдяки сильнішим, ніж очікувалося, даними щодо валового внутрішнього продукту Китаю, це було значною мірою нівельовано побоюваннями щодо масового дефолту на ринку нерухомості Китаю.

Забудовник Country Garden, що потрапив у біду, судячи з усього, пропустив ключове погашення своїх офшорних облігацій, що, ймовірно, вказує на дефолт здебільшого зовнішнього боргу компанії. Очікується, що це спровокує серію дефолтів для компанії, оскільки вона щосили намагається реструктурувати свої надто великі боргові зобов'язання.

Будь-які перешкоди на ринку нерухомості Китаю не обіцяють нічого хорошого для попиту на мідь з огляду на те, що країна є найбільшим у світі імпортером міді. На ринок нерухомості також припадає значна частина попиту Китаю на мідь.