Азіатські фондові індекси стримані, оскільки напруженість на Близькому Сході компенсує оптимізм ВВП Китаю

Більшість азіатських акцій у середу рухалися у вузькому діапазоні, оскільки стурбованість з приводу наслідків війни між Ізраїлем і ХАМАС знизила схильність до ризику, значною мірою нівелювавши позитивні дані, які показали, що економіка Китаю зросла більше, ніж очікувалося.

Вибух лікарні в секторі Газа, внаслідок якого, як повідомляється, загинули сотні палестинців, ознаменував потенційну ескалацію конфлікту, особливо після того, як єгипетські та палестинські лідери скасували саміт із президентом США Джо Байденом після нападу.

Цей крок посилив побоювання, що конфлікт між Ізраїлем та Хамасом може перекинутися на Близький Схід. Побоювання щодо такого сценарію чинили основну вагу на азіатські акції протягом останніх двох тижнів.

Побоювання з приводу ескалації ситуації на Близькому Сході також значно компенсують дані, що показують, що економіка Китаю в третьому кварталі зросла більше, ніж очікувалося.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,5% кожен, в той час як гонконгський індекс Hang Seng торгувався у вузькому діапазоні.

Урядові дані показали, що валовий внутрішній продукт Китаю зріс на 4,9% за три місяці до 30 вересня, що перевищує очікування зростання на 4,4%. Однак цей показник виявився слабшим, ніж зростання на 6,3%, що спостерігалося у попередньому кварталі.

Проте квартальне зростання ВВП прискорилося більше, ніж очікувалося, що вказує на те, що низка заходів монетарного стимулювання з боку уряду принесла деякі плоди.

Але ставлення до Китаю залишалося слабким, особливо на тлі зростаючого занепокоєння з приводу масового дефолту за боргами забудовника Country Garden Holdings.

Акції китайських технологічних компаній також постраждали через те, що США оголосили про нові обмеження на експорт ключових чіпів штучного інтелекту до Китаю.

Китайські акції демонструють одні з найгірших показників в Азії цього року після того, як відновлення економіки після COVID значно не матеріалізувалося, як очікувалося. Побоювання з приводу обвалу ринку нерухомості також змушують інвесторів побоюватись країни.

Азіатські ринки у середу трималися у вузькому діапазоні. Японський індекс Nikkei 225 втратив 0,1%, тоді як південнокорейський KOSPI та австралійський ASX 200 трохи зміцнилися.

Акції гірничодобувного гіганта BHP Group Ltd зросли на 0,7% і опинилися серед лідерів зростання індексу ASX 200 після того, як компанія повідомила, що знайшла покупця в особі Whitehaven Coal Ltd на деякі зі своїх вуглевидобувних активів. . Ця новина допомогла трейдерам подолати 4% зниження квартального виробництва залізняку.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на дещо слабке відкриття, при цьому акції важковагових технологічних компаній також опинилися під тиском через нічний стрибок прибутковості казначейських облігацій.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані щодо роздрібних продажів у США посилили побоювання з приводу стійкої інфляції та вищих відсоткових ставок. Дані також були опубліковані напередодні виступу голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у четвер, очікування якого також тримало регіональні ринки у напрузі.