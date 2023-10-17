Азіатські акції відіграли деякі втрати; ВВП Китаю, напруженість на Близькому Сході у центрі уваги

Більшість азіатських акцій виросли у вівторок, частково відновивши нещодавні втрати, слідуючи за деяким посиленням Волл-стріт, хоча ринки все ще залишалися в напрузі через війну між Ізраїлем та ХАМАС та майбутні ключові економічні показники Китаю.

Акції технологічних компаній показали найкращі результати за день: індекс Hang Seng у Гонконгу, індекс KOSPI у Південній Кореї та індекс Nikkei 225 у Японії зросли на 0,5-1%.

Позитивне закриття торгів на Волл-стріт напередодні забезпечило потужний імпульс для зростання регіональних акцій, особливо після того, як акції великовагових технологічних компаній закрилися зростанням.

Ринки також сприйняли позитивні сигнали від сильніших, ніж очікувалося, даних щодо нафтового експорту з Сінгапуру, який виступає як лідер для торгівлі в Азії.

Проте більшість азіатських бірж за минулий тиждень зазнали величезних втрат, оскільки апетит до високоризикованих активів був підірваний побоюваннями щодо війни між Ізраїлем та ХАМАС. Хоча угода між США та Ізраїлем про дозвіл на допомогу в Газі принесла деяке полегшення, ринки залишалися на межі потенційного поширення конфлікту на Близький Схід.

Зміцнення сировинних акцій допомогло австралійському індексу ASX 200 додати 0,5% після того, як компанія з видобутку залізняку Rio Tinto Ltd зареєструвала зростання поставок у третьому кварталі. Акції компанії BHP Group Ltd зросли на 1,6%, а акції конкурента - на 0,8%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на нейтральне відкриття, оскільки сила акцій важковагових технологічних компаній, ймовірно, буде компенсована більшою слабкістю індексу. М'якіші, ніж очікувалося, дані щодо оптової інфляції в понеділок показали, що ціновий тиск залишається на негативній території шостий місяць поспіль, хоча ціни на продукти харчування, як і раніше, залишаються високими.

Настрій також був пригнічений перед ключовими економічними даними з Китаю, найбільшої економіки Азії. У середу будуть опубліковані дані щодо валового внутрішнього продукту за третій квартал. Очікується, що вони покажуть слабкість економічного зростання, що продовжується.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite відставали від своїх регіональних аналогів, втрачаючи від 0,1% до 0,3%, оскільки ринки також почали сумніватися у тому, яку підтримку отримує економіка від недавніх заходів монетарного стимулювання.

Народний банк Китаю має ухвалити рішення щодо базової процентної ставки за кредитами цього тижня, але багато хто очікує, що він збереже ставку незмінною після того, як він не вніс жодних змін до своїх середньострокових ставок.

Побоювання щодо економічного спаду в Китаї були ключовим фактором для азіатських акцій цього року, враховуючи роль країни як основного торгового партнера у регіоні.

За межами Китаю цього тижня також будуть опубліковані дані щодо споживчої інфляції в Японії, і багато хто очікує, що вони враховуватимуться в планах Банку Японії щодо посилення грошово-кредитної політики.