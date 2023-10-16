Азіатські акції слабшають на тлі збереження напруженості на Близькому Сході

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки побоювання з приводу війни між Ізраїлем і Хамасом призвели до зниження ризикових операцій, а японський індекс Nikkei лідирує у втратах на тлі хвилювань перед ключовими даними щодо інфляції цього тижня.

Ринки залишалися у напрузі через поширення конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС на ширший близькосхідний регіон, оскільки Ізраїль готувався до наземного нападу на сектор Газа. Але держсекретар США Антоні Блінкен заявив, що арабські держави не хочуть розростання конфлікту.

Проте схильність до ризику залишається слабкою, що також перебуває під тиском побоювань щодо зростання відсоткових ставок у США після сильніших, ніж очікувалося, показників інфляції минулого тижня.

Індекс Nikkei 225 показав найгірші результати серед аналогів у понеділок, впавши на 1,9%, при цьому основний удар припав на акції технологічних компаній.

Минулого тижня індекс продемонстрував сильне зростання, оскільки очікування миролюбної поведінки Банку Японії та відносної сили японських фірм залучили багато іноземних покупців.

Але погіршення апетиту до ризику тепер призвело до того, що інвестори зафіксували недавній прибуток, при цьому найбільший обсяг продажів спостерігався в секторі технологій, оскільки ринки також побоювалися більш високих процентних ставок у США.

Інвестори також виявили обережність щодо Японії напередодні ключових даних щодо інфляції за вересень, які будуть опубліковані пізніше цього тижня. Будь-які ознаки сталої інфляції можуть дати Банку Японії додатковий стимул для посилення політики.

Ширші азіатські ринки відступили. Південнокорейський індекс KOSPII втратив 1%, а австралійський ASX 200 знизився на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 свідчать про позитивне відкриття, особливо після того, як дані минулого тижня показали зниження споживчої інфляції у вересні. Дані з оптової інфляції з Індії будуть опубліковані пізніше у понеділок.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,6% та 0,4% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,1%.

Настрої щодо Китаю залишалися на межі перед публікацією ключових даних по валовому внутрішньому продукту за третій квартал, які мають вийти пізніше цього тижня, і які, як очікується, покажуть слабкість економічного зростання.

Народний банк Китаю також збирається ухвалити рішення за своїми основними ставками за кредитами пізніше цього тижня, хоча зміна здається ймовірною після того, як НБК залишив свої середньострокові ставки по кредитах без змін.

Тим не менш, державні ЗМІ заявили в понеділок, що цього року очікується подальше зниження ставок НБК з огляду на те, що економічне зростання суттєво сповільнилося, незважаючи на відміну заходів щодо боротьби з Covid. Дані про ділову активність, опубліковані раніше у жовтні, також намалювали похмуру картину для найбільшої економіки Азії.