Скасування фіксованого курсу гривні: Голова Нацбанку пояснив, що таке керований гнучкий курс

Перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня замість фіксованого курсу не означає, що Нацбанк відпустить гривню "у вільне плавання".

Про все розповів голова правління Національного банку Андрій Пишний, інформує пресслужба НБУ.

"НБУ усвідомлює, що на валютному ринку постійно є значний чистий попит на валюту через наслідки війни для української економіки. Тому про відпускання курсу у "вільне плавання" навіть не йшлося, адже це призвело б до постійного послаблення гривні, - наголосив Пишний.

Він пояснив, що в умовах керованої гнучкості курсу НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку за рахунок резервів, це дозволить курсу гривні рухатися як в один, так і в інший бік. До того ж будь-які суттєві коливання курсу обмежуватиме НБУ.

"Перед ухваленням цього рішення НБУ провів ґрунтовні опрацювання та консультації, вивчив міжнародний досвід. Параметри нашої присутності на валютному ринку глибоко пропрацьовано в деталях. Мета і пріоритет - зберегти курсову стійкість як одну із важливих компонентів цінової стабільності", - сказав Пишний.

Він також запевнив, що у випадку спроб маніпуляції курсом гривні Нацбанк готовий вжити рішучих заходів.

"Наразі я оптимістично налаштований щодо того, як ринок сприйме наше рішення. І я бачу дуже відповідальне ставлення в колег з банківського сектору, а також небанківських установ. Якщо будуть виявлені випадки неринкової чи маніпулятивної поведінки, порушення наглядових вимог чи фінансового моніторингу, Національний банк застосовуватиме необхідні заходи впливу і діятиме відповідно до ситуації", - зазначив Пишний.

Як повідомлялося, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Голова правління НБУ Андрій Пишний на брифінгу уточнив, що зусилля регулятора після переходу до режиму керованої гнучкості курсу гривні будуть спрямовані на стримування коливань курсу. Водночас він відмовився уточнити діапазон коливань, який Нацбанк вважає прийнятними.