Жвавий долар підштовхує крихку єну до психологічної межі в 150

У понеділок долар розпочав останній квартал року на підйомі, оскільки перспектива підвищення процентних ставок у США на більш тривалий термін надала надійну підтримку, підштовхнувши єну до 11-місячного мінімуму.

На початку азіатських торгів рух валютних курсів був стриманим: частина Австралії відпривилась на канікули, а Китай - на Золотий тиждень, хоча аналітики вважають, що запобігання шатдауну в США може принести деяке полегшення ринкам.

Єна впала приблизно до 11-місячного мінімуму в 149,74 за долар, у той час як японська валюта продовжила повільне, але стійке зниження до позначки 150, рівня, який деякі вважають лінією на піску, яка спонукає японську владу провести інтервенцію на валютному ринку, як і минулого року.

"Страх перед інтервенцією Банку Японії вище рівня 146 прийшов і пішов, і зараз валюта перевищує 148 за долар, а Банк Японії, як і раніше, відсутній на валютних ринках", - сказав Олів'є д'Асьє, керівник відділу прикладних досліджень Axioma в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Зведення думок на вересневому засіданні Банку Японії в понеділок показало, що політики обговорили різні фактори, які необхідно брати до уваги при виході із надм'якої політики.

«Вони побоюються надто раннього посилення політики та придушення зростання інфляції та економічного зростання», - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank. «Однак, вони заслуговують на обережність».

На ширшому валютному ринку євро втратив 0,07% до $1,0565, після завершення попереднього кварталу падінням на 3%, що стало найгіршим показником за рік.

Востаннє фунт стерлінгів знизився на 0,13% до $1,2188, також втративши майже 4% до долара в третьому кварталі.

Індекс долара США знаходився неподалік свого недавнього 10-місячного максимуму і востаннє перебував на позначці 106,24, після того, як минулого місяця був продемонстрований найкращий квартальний результат за рік, завдяки постійно агресивній риториці Федеральної резервної системи.

"В даний момент я волію використовувати долари, а не євро, фунти або щось ще", - сказав Керр з Kiwibank. «Я думаю, що долар знайде трохи більшу підтримку».

Конгрес США пізно ввечері в суботу ухвалив законопроект про тимчасове фінансування, отримавши переважну підтримку демократів, у спробі уникнути четвертого часткового закриття федерального уряду за десятиліття, крок, який, за словами керівника дослідницького відділу Pepperstone Кріса Вестона, "мають вітати ризиковані активи".

«Тепер у нас також є тверде розуміння того, що Міністерство праці США опублікує дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі цієї п'ятниці, а також звіт щодо індексу споживчих цін США 12 жовтня, чого, можливо, не було б у разі закриття (уряду)» , - сказав він.

«Це знову ставить засідання FOMC 1 листопада на обговорення як потенційне місце для подальшого підвищення ставок на 25 базисних пунктів».

Австралійський долар упав на 0,07% до $0,64305, а ківі впав на 0,1% до $0,59925.