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Ціни на золото близькі до 7-місячного мінімуму перед публікацією даних щодо інфляції, мідь виросла на сподіваннях щодо Китаю
08:44 29.09.2023 |
Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у п'ятницю, коливаючись поблизу семимісячного мінімуму з початку цього тижня, оскільки ринки очікують на ключові дані щодо інфляції в США, тоді як ціни на мідь зросли на тлі ставок на те, що тижневі канікули в Китаї допоможуть прискорити економічне зростання.
Жовтий метал отримав деякий перепочинок, оскільки долар відійшов від 10-місячного піку, тоді як нещодавнє ралі прибутковості казначейських облігацій, схоже, також призупинилося.
Але ціни на золото, як і раніше, зазнають різких втрат у вересні, причому більша частина з них припала на минулий тиждень після того, як Федеральна резервна система заявила, що процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу.
Ціни на дорогоцінні метали також втратили ключовий рівень $1900 за унцію, що, ймовірно, віщує подальші втрати і стримує перспективи відновлення.
Спотове золото о 06:47 EET стабілізувалося на рівні $1865,30 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у грудні зросли на 0,2% до $1882,05 за унцію.
Спотові ціни впали на 3,3%, а ф'ючерси на золото у вересні втратять 4,3%. Вони також наближалися до гіршого місяця із лютого.
Долар упав на 0,2% у ході азіатської торгівлі, як і прибутковість 10-річних казначейських облігацій, після досягнення сильних показників цього тижня.
Ринки тепер чекають, чи буде ралі продовжуватися, оскільки дані про витрати на особисте споживання - ключовий показник інфляції ФРС - будуть опубліковані сьогодні.
Аналітики очікують, що у серпні показники прискоряться порівняно з попереднім місяцем, відстежуючи зростання споживчої інфляції на тлі підвищувального тиску з боку вищих цін на паливо та стабільних роздрібних витрат.
Вищі показники інфляції дають ФРС більше можливостей підтримки ставок вищому рівні. Минулого тижня центральний банк заявив, що потенційно може ще раз підвищити ставки у 2023 році та знижати їх повільніше в 2024 році.
Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота з огляду на те, що вони збільшують альтернативні витрати інвестування в зливки.
Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли у п'ятницю, частково відновивши вересневі втрати на тлі ослаблення тиску з боку долара.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,7% до $3,7363 за фунт і знизилися на 2,3% у вересні, другий місяць поспіль у мінусі.
У той час, як побоювання з приводу уповільнення попиту в Китаї були ключовим джерелом тиску на мідь протягом місяця, червоний метал отримав деяку підтримку з боку ставок на те, що споживчі витрати та ділова активність у Китаї збільшаться під час тижневих канікул, які починаються сьогодні.
Китай є найбільшим у світі імпортером міді, і торік мав найбільший вплив на ціну червоного металу.
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