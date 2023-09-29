Долар упав з 10-місячного максимуму, єна все ще перебуває під впливом можливості інтервенцій

У п'ятницю долар утримав 10-місячний максимум, оскільки ринки наближалися до кінця кварталу, даючи єні трохи більше перепочинку наприкінці тижня, на тлі побоювань щодо інтервенцій.

Євро в основному утримав свої позиції після нічного відновлення, але все ще був недалеко від січневого мінімуму в $1,0482, який, якщо він буде пробити, стане найнижчим із грудня.

Індекс долара, який відстежує валюту по відношенню до шести інших основних валют, вранці в Азії практично не змінився, демонструючи зростання 11 тиждень поспіль, після падіння до 106,020 за ніч.

Долар виріс на очікуваннях того, що економіка США залишиться стійкішою до вищих процентних ставок, ніж економіка інших країн, після того, як Федеральна резервна система минулого тижня попередила, що вона може підвищити ставки далі і, ймовірно, утримуватиме їх на високому. рівні довше.

Прибутковість казначейських облігацій США, яка підтримувала зростання долара, відразу впала з багаторічних максимумів, оскільки спрацювали технічні чинники, які зупинили їхнє зростання.

У той же час ринки з нетерпінням чекають на ключові дані PCE, які будуть опубліковані пізніше в п'ятницю.

США, схоже, рухаються до часткового призупинення роботи уряду, що може вплинути на публікацію економічних даних, даючи мало інформації про стан економіки.

Це може створити «вакуум невизначеності», оскільки Федеральна резервна система намагається визначити, чи потрібне ще одне підвищення ставок цього року, сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

"Коли у нас є центральні банки, які залежать від даних... і вони не можуть отримати ці дані своєчасно, це, я думаю, створює ще одну причину відійти на другий план у деяких із цих класів активів", - сказав Сікамор.

Президент ФРБ Річмонда Томас Баркін у четвер заявив, що неясно, чи будуть потрібні додаткові зміни у грошово-кредитній політиці наступного місяця.

Єна залишається в центрі уваги, оскільки вона торгується поблизу рівня 150, що розглядається як потенційно стимулюючий інтервенцію з боку японської влади.

По відношенню до долара японська валюта востаннє торгувалася на рівні 149,34 єни.

Базова інфляція в Японії сповільнилася у вересні третій місяць поспіль, переважно через зниження цін на пальне, як показали дані у п'ятницю, припускаючи, що тиск зростання цін починає досягати піку, що полегшує тендітне відновлення економіки.

Окремі дані показали, що обсяг промислового виробництва у серпні не змінився, що є ознакою того, що компанії відчувають біль від слабкого світового попиту та слабких ознак економіки Китаю.

Хоча втручання на валютному ринку може мати обмежений вплив, «уряд нічого не втратить у політичному відношенні, продемонструвавши японській громадськості, що він серйозно ставиться до вирішення проблеми різкого зростання імпортних цін, спричиненого ослабленням ієни», - сказав Ясунарі Уено, головний економіст з ринку. у Mizuho Securities, у примітці для клієнтів.

В інших країнах євро перебував на рівні $1,05625, знизившись на 0,04% в Азії після подолання багатомісячного мінімуму цього тижня в $1,0488. Інвестори чекатимуть на п'ятничні дані щодо індексу споживчих цін у єврозоні, щоб отримати уявлення про стан економіки блоку.