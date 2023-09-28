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Ціни на золото впали нижче за $1900, оскільки ФРС побоюється підтримати долар і прибутковість
08:35 28.09.2023 |
Ціни на золото в четвер практично не змінилися, але коливалися в районі шестимісячного мінімуму, оскільки побоювання щодо зростання відсоткових ставок у США змушували інвесторів значною мірою схилятися до долара, тоді як прибутковість казначейських облігацій також зросла.
Цього тижня як спотові ціни, так і ф'ючерси на золото впали нижче за ключовий рівень у 1900 доларів за унцію, оскільки ралі долара та прибутковості казначейських облігацій не показали жодних ознак уповільнення. Долар США досяг 10-місячного максимуму, а прибутковість 10-річних облігацій досягла 16-річного піку.
Настрої погіршилися, коли в середу ціни на нафту підскочили до максимуму 2023 року, що, як побоювалися ринки, може вплинути на тривку інфляцію та утримувати відсоткові ставки на високому рівні протягом тривалого часу. Побоювання щодо закриття уряду США також змушували інвесторів значною мірою схилятися до активів-притулків.
Але долар був ключовим фактором збільшення попиту на безпечні прихістки, особливо після того, як Федеральна резервна система заявила про підвищення процентних ставок. Нині ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок ФРС у грудні, як мінімум, у 37%, тоді як ставки у 2024 році залишаться вищими за 5%.
О 06:26 EET спотове золото впало на 0,1% до $1874,29 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, залишаються на рівні $1890,95 за унцію. Обидва інструменти знаходилися на найслабшому рівні із середини березня.
Ціни на інші дорогоцінні метали також постраждали від зміцнення долара: ф'ючерси на срібло впали майже на 5% цього тижня, а ф'ючерси на платину впали на 4% цього тижня.
Ціни на золото тепер налаштовуються на більш ніж 3% спад у вересні, що є найгіршим місячним показником з лютого.
Вищі відсоткові ставки не обіцяють нічого хорошого для жовтого металу, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій у недохідні активи. Ця тенденція завдала збитків золоту у 2022 році, а також обмежила зростання жовтого металу цього року.
У золота також мало можливостей для відновлення: ставки в США залишаться вищими за 5% як мінімум до кінця 2024 року.
Серед промислових металів ціни на мідь продовжили падіння у четвер на тлі побоювань, що підвищення процентних ставок зменшить економічну активність у найближчі місяці.
Ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $3,6292 за фунт і були близькі до найнижчих рівнів із середини березня.
Занепокоєння з приводу економічного спаду в Китаї, найбільшому імпортері, також чинило тиск на мідь, оскільки в повідомленнях ЗМІ йшлося про посилення державного контролю щодо забудовника China Evergrande Group, який перебуває в бойовій готовності.
Мідь також мала втратити 5% у вересні.
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