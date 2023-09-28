Азіатські акції падають на тлі побоювань щодо підвищення ставок та проблем на ринку нерухомості Китаю

Більшість азіатських акцій у четвер знизилися, продовжуючи недавнє зниження на тлі постійних побоювань щодо більш високих відсоткових ставок у США, тоді як китайські акції впали на побоюваннях, що відновилися, з приводу перевантаженого ринку нерухомості країни.

Японський Nikkei 225 показав найгірші результати в Азії, втративши 0,8%, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій чинило тиск на акції важковагових технологічних компаній. Невизначеність перед ключовими показниками інфляції, який буде оприлюднено в п'ятницю, також чинила тиск на настрої щодо Японії.

Азіатські ринки слабо випередили Волл-стріт, оскільки індекси США продовжують нести втрати через побоювання, що Федеральна резервна система продовжить підвищувати процентні ставки цього року. ФРС також нещодавно дала зрозуміти, що утримуватиме ставки на високому рівні довше.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3%, тоді як індекс Shanghai Composite залишився без змін. Гонконгський Hang Seng втратив 0,7%, при цьому лідирували акції компаній нерухомості після призупинення торгів акціями забудовника China Evergrande, що знаходиться у важкому становищі.

Цього тижня ЗМІ повідомили, що засновника і голову Evergrande Хуя Ка Ян було поміщено під нагляд поліції. Повідомлення з'явилися незабаром після того, як фірма заявила, що один із її китайських підрозділів перебуває під слідством.

Ці новини додали занепокоєння через можливе посилення державного контролю над ринком нерухомості Китаю, який уже страждає від тривалого дефіциту коштів та потенційних банкрутств своїх найбільших гравців. На цей сектор припадає приблизно чверть економічного зростання Китаю.

Зупинення діяльності Evergrande послабило настрої щодо китайських ринків перед тижневими осінніми святами. Проте очікується, що свято надасть деяку підтримку китайській економіці за рахунок збільшення споживчих витрат.

Ринки також чекали на дані щодо індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які мають вийти на вихідних, щоб отримати більше інформації про економічну активність у країні.

Невизначеність щодо Китаю призвела до того, що австралійський індекс ASX 200 знизив більшу частину зростання за день. Дані також показали, що роздрібні продажі в Австралії в серпні зросли менше, ніж очікувалося, на тлі тиску з боку високих процентних ставок та інфляції.

Що стосується інших країн, ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на нейтральне відкриття, при цьому останніми тижнями індекс зазнавав різких втрат після падіння з рекордних максимумів. Але Nifty, як і раніше, залишався серед найкращих в Азії у вересні, піднявшись на 2,4%.

Більшість азіатських акцій у вересні закрилися зниженням, при цьому основна частина втрат зазнали минулого тижня після того, як Федеральна резервна система повідомила про підвищення процентних ставок. Цей крок завдав удару світових фондових ринків, враховуючи, що вищі ставки вказують на посилення грошово-кредитних умов і менш привабливу прибутковість від ризикованих активів.

Hang Seng був одним із найгірших показників за місяць, впавши на 3,4% через вплив важких технологій, у той час як індекс ASX 200 також прогнозував зниження більш ніж на 3%.

Два основні індекси Китаю за місяць упали на 0,6-1,5% і торгувалися поблизу річних мінімумів. Японський Nikkei 225 у вересні втратив 1,9%.

Ринки також були стурбовані побоюваннями щодо економічного спаду в Китаї, особливо після того, як його ринок нерухомості зіткнувся з новими перешкодами.