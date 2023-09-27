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АНАЛІТИКА

Долар зростає на прибутковості казначейських облігацій. Єна зазнає втрат

08:16 27.09.2023 |

Фінанси

 

У середу долар торгувався поблизу 10-місячного максимуму проти основних валют, оскільки дохідність казначейських облігацій залишалася високою на тлі перспективи більшої тривалості високих ставок у США, тоді як єна шкопиртнула у бік зони пильної уваги до інтервенції.

Стерлінг опустився до нового шестимісячного мінімуму в $1,2145 на початку азіатських торгів, опинившись під тиском сильнішого долара США. Здається, що квартальний спад становитиме понад 4%, що стане найгіршим показником за рік.

Індекс долара США востаннє перебував на позначці 106,20, досягнувши попередньої сесії 10-місячного максимуму в 106,26, тоді як євро коливався поблизу шестимісячного мінімуму, і востаннє коштував $1,0569.

"Долар США більш налаштований до зростання, ніж до падіння", - сказала Тіна Тенг, ринковий аналітик CMC Markets.

«Минулого тижня це стало шоком для ринків, тому що риторика Федеральної резервної системи була войовничішою, ніж очікувалося... Я думаю, що ймовірніше, що вони підвищать ставки ще раз».

Чиновники ФРС в останні дні наголосили на тому, що центральному банку доведеться й надалі підвищувати відсоткові ставки після того, як минулого тижня він зберіг ставки на стабільному рівні, але посилив свою агресивну позицію в галузі грошово-кредитної політики.

Це призвело до того, що прибутковість казначейських облігацій США досягла багаторічних максимумів, оскільки грошові ринки скоригували свої очікування щодо того, де ставки в США можуть досягти піку, а грошово-кредитні умови залишаться жорсткішими довше, ніж передбачалося.

Базова прибутковість 10-річних облігацій востаннє перебувала на рівні 4,5254% після досягнення 16-річного максимуму 4,5660% на попередній сесії. Дворічна прибутковість становила 5,0582%.

Підвищена прибутковість американських облігацій створила проблеми для єни, яка трохи зросла до 149,01 за долар після падіння до 11-місячного мінімуму в 149,185 у вівторок.

Пара долар/єна, як правило, надзвичайно чутлива до змін прибутковості довгострокових казначейських облігацій США, особливо за 10-річними контрактами.

Повільне, але стійке зниження єни до психологічного рівня 150 за долар змушує трейдерів бути пильними щодо будь-яких ознак втручання з боку японської влади, оскільки офіційні особи посилюють свою риторику проти валюти, що падає.

Зона 150 розглядається фінансовими ринками як червона лінія, яка підштовхне японську владу до втручання, як вони це зробили минулого року.

"Фундаментальний підвищувальний тиск (на курс долара до єни) з боку прибутковості облігацій просто занадто великий, щоб його ігнорувати", - сказав Елвін Тан, голова відділу валютної стратегії в Азії в RBC Capital Markets.

«Навіть якби інтервенція була, вона не призвела б до постійного падіння курсу долара до єни, якщо лише доходність облігацій не почне серйозно знижуватися».

В інших країнах, австралійський долар впав на 0,04% до $0,6395 напередодні публікації даних щодо інфляції в Австралії пізніше в середу.

Новозеландський долар зріс на 0,06% - до $0,5948.
За матеріалами: investing.com
 

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