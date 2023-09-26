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Азіатські фондові індекси впали через яструбині прогнози ФРС, побоювання щодо Китаю зберігаються
08:32 26.09.2023 |
Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки перспектива підвищення відсоткових ставок у США чинила тиск на технологічний сектор, тоді як постійні побоювання з приводу уповільнення економічного зростання в Китаї також змушували інвесторів побоюватись регіональних ринків.
Регіональні акції все ще не оговталися від яструбиних сигналів з боку Федеральної резервної системи після того, як банк заявив, що відсоткові ставки потенційно можуть зрости цього року ще більше і залишаться високими ще довгий час.
Нічні коментарі президента ФРБ Міннеаполісу Ніла Кашкарі посилили ці побоювання. Кашкарі сказав, що цього року він вбачає ще одне підвищення ставок і що ставки мають залишатися високими, щоб охолодити високу інфляцію та напружений ринок праці.
Його коментарі викликали різке падіння акцій азіатських технологічних компаній: південнокорейський KOSPI втратив 0,9% через втрати найбільших виробників мікросхем.
Тайванський зважений індекс втратив 0,2%, тоді як падіння акцій найбільших технологічних компаній також призвело до зниження японського індексу Nikkei 225 на 0,7%.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,2% та 0,1% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,7%. Усі три індекси зазнали різких втрат на останніх сесіях на тлі побоювань щодо подальшого обвалу на ринку нерухомості Китаю.
Акції забудовника China Evergrande Group у вівторок впали на 5%, збільшивши збитки після того, як компанія заявила, що не зможе випустити нові боргові зобов'язання через урядове розслідування щодо одного з її підрозділів.
Це посилило побоювання щодо величезного ринку нерухомості Китаю, який вже страждає від трирічного дефіциту коштів.
Декілька великих інвестиційних банків та брокерських компаній в останні тижні знизили свої прогнози щодо річного валового внутрішнього продукту Китаю на тлі зростаючого песимізму з приводу відновлення економіки країни.
S&P Global очікує, що китайська економіка зросте на 4,8% цього року, що нижче за прогнози уряду в 5%.
Цього тижня увага також буде зосереджена на даних індексу менеджерів із закупівель Китаю за вересень, які, як очікується, покажуть стійке зниження ділової активності.
Побоювання щодо Китаю призвели до того, що австралійський індекс ASX 200 втратив 0,5%. Дані споживчої інфляції в Австралії за серпень будуть опубліковані пізніше цього тижня.
Ширші азіатські ринки також відступили, наслідуючи слабкий сигнал Уолл-стріт. Зростання прибутковості казначейських облігацій після агресивних коментарів ФРС створило слабкі перспективи для акцій, оскільки прибутковість за боргами та менш ризикованими інвестиціями зросла.
Ця торгівля завдала збитків азіатським ринкам минулого року і, ймовірно, чинитиме тиск наступного року, враховуючи, що ставки в США залишаться близькими до 20-річних піків.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на слабке відкриття місцевих акцій, оскільки погіршення настроїв спричинило те, що інвестори зафіксували недавній прибуток. Минулого тижня індекс Nifty піднявся до рекордного максимуму, хоч і різко впав із максимумів останніх сесій.
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