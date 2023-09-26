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Долар досяг 10-місячного максимуму на тлі стрибка прибутковості облігацій США
08:16 26.09.2023 |
У вівторок долар досяг 10-місячного максимуму по відношенню до кошика основних валют, чому сприяла дохідність облігацій США, що досягла 16-річних піків, тоді як єна все глибше занурювалася в зону небезпеки інтервенцій.
Поєднання стійких економічних даних, яструбиної риторики Федеральної резервної системи та бюджетного дефіциту, який фінансуватиметься за рахунок запозичень, призвело до того, що прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла більш ніж на 45 базисних пунктів у вересні та перевищила 4,5%, уперше цього року.
Ринки ставок налаштовані на майже 40-відсотковий ризик нового підвищення ФРС цього року, тоді як шанси на нове зростання в Європі мінімальні, і ця різниця допомогла підтримати долар, який, як багато хто вважав, швидко впаде, як тільки короткострокові ставки досягнуть піку.
Оскільки дохідність американських облігацій зросла, євро втратив 0,5% за одну ніч, досягнувши шестимісячного мінімуму $1,0575 і встановивши курс на найгірше квартальне падіння за рік, приблизно на 3%.
Стерлінг також може втратити три чверті зростання, втративши 3,8% за три місяці. За ніч ціна впала до шестимісячного мінімуму в $1,2195 і торгувалася лише трохи вище цього рівня на початку азіатської сесії.
Індекс долара США досяг найвищого рівня з листопада і становив 106,1.
"Звідси очікується рівень близько 107,20", - сказали аналітики австралійського банку Westpac. "Небагато валют встоять перед оптимістичною макроекономічною стійкістю долара, а євро і китайський юань виглядають більш вразливими, ніж більшість інших".
Минулого тижня з'явилося більше ознак того, що центральні банки, крім ФРС, добігають кінця своїх циклів підвищення ставок.
Швейцарський франк упав через 200-денну ковзну середню і досяг найнижчого рівня з червня після того, як центральний банк зненацька зберіг короткострокові ставки без змін.
Єна повільно, але невблаганно опускалася до позначки 150 доларів за долар, оскільки політики дотримувалися надлегких налаштувань.
Психологічний рівень розглядається як ймовірна червона лінія для міністерства фінансів, засторога можливого втручання в останні тижні посилилася. Трейдери стежать за зустріччю політичних лідерів та представників Банку Японії у вівторок.
У понеділок єна досягла позначки 148,97 за долар, а востаннє торгувалася на рівні 148,72.
Зростання цін на сировину надало деяку підтримку валютам-антиподам, хоча протягом останнього місяця або близько того вони переважно перебували в бічному тренді. Востаннє австралійський долар залишався стабільним на рівні 0,6417 долара, а ківі - на рівні 0,5962 долара.
Китайський юань тримався на рівні 7,3146 в офшорній торгівлі і опинився під тиском через нові побоювання, що потрясіння на ринку нерухомості країни поглинуть економічне зростання.
Дані споживчої довіри та продажу житла в США вийдуть пізніше у вівторок, при цьому на обох фронтах спостерігатиметься невелике ослаблення, хоча є сумніви, що це може сильно вплинути на долар.
"Навіть якщо економіка США рухається до уповільнення, долар може знайти підтримку на тлі попиту на активи, враховуючи широко обґрунтовані побоювання щодо слабкого глобального зростання", - сказала старший валютний стратег Rabobank Джейн Фолі.
"Ми, як і раніше, дотримуємося думки, що долар навряд чи значно ослабне, поки зниження ставок ФРС не з'явиться на горизонті", - сказала вона. «В даний час ми торгуємо досить близько до нашої довгострокової мети щодо пари євро/долар у $1,06. Ми бачимо ризик зниження цієї ціни».
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