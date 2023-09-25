Ціни на золото падають на тлі побоювань щодо яструбиних дій ФРС

Ціни на золото трохи впали в понеділок, демонструючи слабкість, що продовжується після того, як Федеральна резервна система попередила, що процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу, при цьому зміцнення долара і прибутковість також чинять тиск.

В останні тижні жовтий метал торгувався здебільшого в певному діапазоні, оскільки перспектива підвищення процентних ставок у США знизила його привабливість. Минулого тижня ФРС попередила, що ставки можуть ще зрости цього року, а у 2023 році впадуть менше, ніж очікувалося, ймовірно, залишаючись вищим за 5%.

Перспектива більш високих відсоткових ставок не обіцяє нічого хорошого для золота, враховуючи, що воно збільшує альтернативну вартість інвестування в неприбутковий актив. Ця угода завдала збитків золоту за останній рік та обмежила будь-яке серйозне відновлення жовтого металу.

О 05:46 EET спотове золото впало на 0,1% до $1924,06 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1943,30 за унцію.

Зростання відсоткових ставок також призвело до того, що інвестори в основному стали дотримуватися долара, а не золота, як своєї тихої гавані. Це призвело до того, що настрої щодо золота значною мірою були стримані, навіть незважаючи на те, що глобальні економічні умови, здавалося, погіршувалися.

Найбільші економіки стикаються з відновленням інфляції на тлі вищих нафтових цін, що може загальмувати економічне зростання цього року.

Тим не менш, жовтий метал знайшов деяку підтримку на останніх сесіях на тлі побоювань з приводу закриття уряду США.

Конгрес має менше тижня, щоб затвердити план видатків, щоб запобігти призупиненню роботи уряду, інакше очікується, що великі ділянки державної інфраструктури припинять роботу.

Але хоч такий сценарій здається жахливим, історично він трошки підтримував золото. Жовтий метал ледве додав 20 доларів під час призупинення роботи уряду в 2018-2019 роках, яке було найтривалішим в історії і тривало 35 днів.

Серед промислових металів ціни на мідь у понеділок змінилися незначно, на тлі побоювань щодо посилення економічних негараздів у великому імпортері, Китаї.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $3,6947 за фунт після завершення попереднього тижня трохи нижче.

Занепокоєння з приводу ринку нерухомості Китаю вийшло на перший план у понеділок після того, як забудовник China Evergrande Group заявив, що не зможе видати нові боргові зобов'язання через урядове розслідування.

Це посилило побоювання щодо масштабнішого заморожування боргу на ринку нерухомості, що може мати тяжкі наслідки для економіки Китаю. Сектор бореться із трирічною кризою грошових коштів та відчуває обмежену фінансову підтримку з боку Пекіна.

На ринок нерухомості припадає близько чверті загального економічного зростання Китаю, а також є ключовим фактором попиту на мідь.

Цього тижня увага також буде зосереджена на даних щодо індексу менеджерів із закупівель Китаю, які вийдуть у п'ятницю, щоб отримати більше інформації про ділову активність.