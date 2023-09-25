Азіатські акції падають, Китай падає через хвилювання на ринку нерухомості

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, оскільки ринки перетравили перспективи підвищення відсоткових ставок на розвинених ринках, тоді як китайські акції втратили позиції на тлі побоювань щодо кризи на ринку нерухомості.

Більшість регіональних акцій зазнали різких втрат у порівнянні з попереднім тижнем після того, як Федеральна резервна система попередила, що США можуть продовжити зростання і, ймовірно, залишаться на цьому рівні ще довше. Прогноз завдав шкоди більшості ризикованих активів і найближчими місяцями послабить регіональні ринки.

Настрій також був на межі напередодні низки ключових регіональних економічних показників цього тижня.

Побоювання, що відновилися, з приводу Китаю також чинять тиск, особливо після того, як девелопер China Evergrande Group заявив, що не зможе випустити нові боргові зобов'язання через урядове розслідування щодо її підрозділу Hengda Real Estate Group. Новини про розслідування посилили побоювання з приводу більш масштабних репресій з боку уряду щодо сектора нерухомості, який бореться з борговою кризою, що назріває.

Акції забудовника впали майже на 25% на торгах у Гонконгу, що також спричинило втрати в інших акціях нерухомості.

Акції компаній Country Garden Services та Longfor Properties Co Ltd впали приблизно на 3% кожна, внаслідок чого гонконгський індекс Hang Seng упав більш ніж на 1%. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite втратили від 0,3% до 0,5%.

Цього року китайські акції були дуже волатильними, оскільки ринки зважували на погіршення економічних умов і ставку на те, що уряд вживе додаткових заходів стимулювання для підтримки зростання.

Але останні місяці настрої погіршилися, особливо з урахуванням консервативного підходу Пекіна до підвищення стимулювання економіки. Стурбованість із приводу кризи в секторі нерухомості також призвела до того, що настрої в країні опинилися на межі.

Цього тижня основна увага приділяється даним індексу менеджерів із закупівель за вересень, які, як очікується, проллють більше світла на ділову активність. У той час як у виробничому секторі у серпні спостерігалося деяке покращення, активність у секторі послуг, схоже, погіршувалась.

Занепокоєння щодо Китаю поширилося на ширші азіатські ринки. Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,4%, оскільки цього тижня будуть опубліковані дані щодо інфляції австралійського індексу споживчих цін (ІСЦ).

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,6%, у той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на позитивне відкриття після того, як індекс упав із рекордних максимумів минулого тижня.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX стали ключовими лідерами дня, піднявшись на 0,4% та 0,7% відповідно.

Місцеві акції відіграли велику частину втрат п'ятниці після того, як Банк Японії заявив, що не планує згортати свою політику монетарного стимулювання в короткостроковій перспективі, що віщує продовження підтримки японської економіки та акцій.

М'яка позиція Банку Японії була одним із ключових драйверів ралі японських акцій цього року, при цьому індекси Nikkei та TOPIX ледь не досягли 33-річного піку.

Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо інфляції в Токіо за вересень, які вийдуть у п'ятницю. Це значення діє як провісник інфляції по всій країні.