Азійські фондові ринки пошарпані яструбиною ФРС

Більшість азіатських акцій впали в четвер, оскільки перспектива підвищення процентних ставок у США зменшила привабливість активів, орієнтованих на ризик, і тепер увага зосереджена на майбутніх рішеннях щодо ставок регіональних центробанків.

Найбільше потерпали акції технологічних компаній, відстежуючи нічне падіння своїх аналогів у США після того, як Федеральна резервна система підтримала процентні ставки, як і очікувалося, але попередила, що стійка інфляція, ймовірно, спричинить щонайменше ще одне підвищення процентних ставок цього року.

Центробанк також заявив, що у 2024 році процентні ставки, ймовірно, впадуть на менший відсоток, ніж очікувалося. Перспектива найвищих ставок у США погана для азіатських ринків, враховуючи те, що це посилює монетарні умови та обмежує приплив іноземного капіталу до регіону. Ця тенденція вразила азіатські ринки протягом останнього року.

Технологічні біржі, такі як південнокорейська KOSPI, гонконгська Hang Seng та Nikkei 225, продемонстрували найгірші показники за день, впавши від 0,7% до 1,3%.

Коментарі ФРС сколихнули фінансові ринки в цілому. Австралійський ASX 200 впав на 0,8%, слідуючи за зниженням цін на сировинні товари.

Ф'ючерсі на індійський індекс Nifty 50 вказували на негативне відкриття після того, як індекс різко впав із рекордних максимумів на попередній сесії. Настрої щодо Індії також були дещо похитнуті зростаючою дипломатичною суперечкою з Канадою через нібито вбивство лідера сикхських сепаратистів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% та 0,1% відповідно, втративши відносно менше, ніж їх регіональні аналоги.

Народний банк Китаю в середу, як і очікувалося, зберіг ставки за кредитами на рекордно низькому рівені. Але банк також заявив, що він готовий надати економіці більше монетарного стимулу, оскільки вона бореться з уповільненням економічного відновлення після COVID.

Занепокоєння щодо уповільнення економіки призвело до того, що китайські акції досягли 10-місячного мінімуму на останніх сесіях, оскільки інвестори також посилили занепокоєння стосовно консервативного підходу Пекіна щодо більшого стимулювання.

Втрати японських акцій також відбулися в очікуванні засідання Банку Японії у п'ятницю, де, як очікується, центральний банк запропонує підказки щодо потенційного повороту від негативних процентних ставок. Губернатор Кадзуо Уеда нещодавно заявив про такий крок, заявивши, що зарплати та інфляція неухильно зростали в останні місяці.

Але до цього рішення щодо ставок повинні бути прийняті на Філіппінах та в Індонезії . Акції в обох країнах трохи підвищилися, причому, як очікується, їх відповідні центральні банки утримують ставки на стабільному рівні.

Банк Англії також сьогодні має намір ухвалити рішення щодо ставок, останні дані показують, що інфляція у Великобританії у серпні зросла трохи менше, ніж очікувалося.