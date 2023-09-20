Ціни на золото падають на тлі побоювань щодо можливих агресивних дій з боку ФРС

Ціни на золото трохи впали в середу, оскільки трейдери утримувалися від великих ставок перед рішенням Федеральної резервної системи за процентною ставкою, а нещодавнє зростання інфляції викликало побоювання щодо потенційно «яструбливого» результату.

Зросла невизначеність перед засіданням ФРС призвела до того, що золото спіймало деякі біди (bids) на останніх сесіях, що допомогло цінам залишатися значно вищим за рівень у 1900 доларів за унцію. Але більше зростання було обмежене сильнішим доларом, який торгувався поблизу шестимісячних максимумів.

О 06:28 EET спотове золото впало на 0,1% до $1930,22 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в грудні, впали на 0,1% до $1950,95 за унцію.

Підвищення прибутковості казначейських облігацій США також чинило тиск на золото, оскільки ринки готувалися до «яструбиного» прогнозу ФРС.

Очікується пауза ФРС, але інфляція вказує на яструбиний прогноз

Очікується, що ФРС збереже процентні ставки на колишньому рівні після завершення дводенного засідання пізніше у середу.

Проте нещодавнє зростання інфляції, викликане головним чином зростанням цін на нафту, може викликати більш «яструбиний» прогноз із боку центрального банку. ФРС, як і раніше, залишає двері відчиненими як мінімум для ще одного підвищення ставок цього року, про що вони можуть сигналізувати пізніше того ж дня.

Навіть якщо ФРС подасть сигнал про припинення підвищення ставок, очікується, що вона збереже відсоткові ставки на більш ніж 20-річному максимумі як мінімум до середини 2024 року, що є стриманим прогнозом щодо золота та інших недохідних активів.

Високі відсоткові ставки збільшують альтернативну вартість інвестицій у золото - угоду, яка завдала збитків жовтому металу минулого року.

Крім ФРС, цього тижня також будуть ухвалені рішення щодо відсоткових ставок у Великій Британії та Японії.

Мідь знижується, очікуються нові сигнали з Китаю

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в середу, продовжуючи падіння четверту сесію поспіль на тлі тиску з боку долара та невизначеності з приводу великого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до $3,7428 за фунт.

Народний банк Китаю зберіг у середу базові ставки за ключовими кредитами на рекордно низькому рівні, як і багато хто очікував. Однак було помічено, що центральний банк також зберігає темпи заходів щодо забезпечення ліквідності, прагнучи підтримати відновлення економіки, що сповільнюється.

Наступного тижня основну увагу буде приділено даним ділової активності в Китаї за вересень, після того, як дані за серпень показали деякі ознаки поліпшення. Але побоювання щодо уповільнення економічного зростання у Китаї значною мірою вплинули на ціни на мідь минулого року.